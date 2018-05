Wiener Firma überwacht Wasser am Ganges

Seit 20 Jahren stellt s::can in der Brigittenau High-Tech-Sonden her. In Ländern wie Mexiko oder Indien sind diese lebensrettend, da damit Trinkwasser kontrolliert wird. Die Nachfrage ist so groß, dass ein neuer Standort benötigt wird.

In Wien ist Trinkwasser vom Wasserhahn für jedermann genießbar. Von solchen Zuständen kann man in Indien oder Mexiko nur träumen. Ein Wiener Unternehmen leistet dort seit 20 Jahren in Wasser-Hin-sicht Pionierarbeit.

Alles begann in einer Brigittenauer Wohnhausanlage: Der ehemalige Boku-Student und technikinteressierte Andreas Weingartner begann, die ersten Sonden herzustellen, die die Wasserqualität online messen. Der Hintergrund: „Vor unserer Zeit gab es fast keine Alternativen, als eine Wasserprobe zu nehmen und ins Labor zu gehen. Dort musste man eine aufwändige Messung durchführen, um dann vielleicht am nächsten Tag zu erfahren, dass man am Tag zuvor ein Verschmutzungsproblem hatte.“

Sonden funktionieren wie Digitalkamera

Zu spät, um etwa Verschmutzungsursachen in den Entwicklungsländern auf den Grund zu gehen. Häufig sind es dort Industriebetriebe, die ihre Abfälle ins Wasser schütten. Auch von der rasant wachsenden Landwirtschaft würden Giftstoffe oft in Gewässern landen, erzählt Firmengründer Weingartner, der zu 80 Prozent des Jahres im Ausland unterwegs ist.

Um dort, die in Wien entwickelten Sonden zu bewerben. „Unser tiefstes Know-how liegt in der optischen Messtechnik. Das heißt, wir schicken Licht durch das Wasser und schauen wie das Spektrum des Lichts sich verändert“, erklärt Weingartner. In der Praxis funktionieren die Sonden wie eine sehr genaue Digitalkamera, die man ins Wasser hält.

Im Jahr werden rund 1000 Sonden von 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hergestellt. In Zukunft sollen es zehnmal so viele sein. Abnehmer sind vor allem Regierungen, die die Verschmutzung der Flüsse eliminieren wollen. „Mit dem Messen allein ist es natürlich nicht getan“, berichtet Andreas Weingartner im Interview mit „Wien Heute“. Die Regierung, die jetzt in Indien an der Macht sei,würde sich stark engagieren, um den Ganges und die Zubringer zu reinigen. Auch die Weltbank greift laut dem A:scan-Chef auf Informationen über die Wasserqualität zurück, um genau zu wissen, wo in Indien Kläranlagen gebaut werden sollen.

Neuer Standort in der Stadt gesucht

Am Ganges sind alle Sonden im Fluß eingebaut. An der Oberfläche gibt es eine Station, auf der die Daten ersichtlich sind. Die erzielten Messdaten laufen via Internet aber auch in der Brigittenauer Firmenzentrale zusammen.

Mit ihrer Erfindung sind die Wiener Weltmarktführer. Der Platz für die vielen Lieferungen ins Ausland ist mittlerweile zu eng geworden. Ein neuer Standort in Wien wird dringend gesucht: „Wir haben jetzt annähernd 1500 Quadratmeter, verteilt auf mehrere Gebäude. In Zukunft wünschen wir uns eine doppelt so große Fläche. Wir möchten aber im städtischen Bereich bleiben“, sagt Weingartner.Eine Produktionsverlagerung ins Ausland kommt nicht in Frage: „Für uns ist Qualität alles. Wir machen 1000 Stück von unseren Geräten und es zahlt sich nicht aus, das Risiko aufzunehmen und ins Ausland zu gehen“, sagt Weingartner.