Schönbrunner Sommerkonzert mit Netrebko

Das 15. Open-Air-Konzert der Wiener Philharmoniker am Donnerstag in Schönbrunn verspricht ein besonderes Highlight zu werden: erstmals ist Opernstar Anna Netrebko mit dabei. Der russische Stardirigent Valery Gergiev steht am Pult.

Es ist ein Kraftakt, der alljährlich gestemmt wird, bis die Bühne aufgebaut ist, bis die Blumenbeete eingezäunt und die Instrumente angeliefert sind. Am Donnerstag laden die Wiener Philharmoniker zu einer „lauen Nacht mit italienischen Klängen“ in den Schönbrunner Schlosspark.

Dirigiert wird das Freiluftkonzert bereits zum dritten Mal vom russischen Dirigenten Valery Gergiev. Dieser feiert damit seinen 150. Auftritt mit dem Orchester seit seinem Debüt 1997. Ein besonderes Highlight im edlen Schlossambiente verspricht die Teilnahme von Starsopranistin Anna Netrebko, die damit ihre Premiere beim philharmonischen Konzertevent feiert.

Opern und Ballettstücke mit Italienbezug

Das diesjährige Programm umspannt Werke aus Oper und Ballett mit Italienbezug. Zu hören sind Ausschnitte aus Werken von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Francesco Cilea, Piotr I. Tschaikowsky, Ruggero Leoncavallo und Pietro Mascagni. Als Zugaben stehen am Konzertende traditionellerweise Wiener Gassenhauer auf dem Spielplan, darunter der Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauss Sohn.

ORF 2 zeigt das „Sommernachtskonzert 2018“ am Donnerstag, den 31. Mai um 21.05 Uhr sowie um 21.45 Uhr in 3sat.

Auch heuer werden zum Konzert wieder tausende Menschen erwartet. Sobald die Überfüllung des Parks droht, werden die Tore geschlossen. Generell ist das Haupttor am Konzerttag gesperrt - der Zugang ist nur über die beiden Seiteneingänge, das Meidlinger und Hietzinger Tor möglich; und es gibt Sicherheitskontrollen.