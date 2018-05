Alkoholverbot: Ludwig überlegt weitere Orte

Das Alkoholverbot am Praterstern habe er gegen Widerstände durchgesetzt, sagt Neo-Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im „Wien heute“-Inerview. Er sei bereit, auch an anderen Orten der Stadt Maßnahmen zu setzen.

„Der öffentliche Raum gehört allen Menschen und nicht nur jenen, die sich das mit aggressivem Verhalten nehmen“, sagte Ludwig im Interview mit ORF-Wien-Chefredakteur Paul Tesarek. Dies sei der Grund, weshalb er das Alkoholverbot wollte. Weitere Orte in der Stadt könnten dem Praterstern-Vorbild folgen.

So meinte Ludwig, dass „ich durchaus bereit bin, darüber nachzudenken auch an anderen Orten der Stadt Maßnahmen zu setzen, damit der öffentliche Raum von allen genutzt werden kann.“ Ob er damit ein Alkoholverbot meine, konkretisierte Ludwig nicht. Offen ist auch, welche Orte in der Stadt gemeint sind.

Absage an Neuwahlen

Diese Maßnahmen könnten im Zuge der „Wiener Hausordnung“ umgesetzt werden, die der neue Stadtchef einführen möchte - ähnliches hat er bereits für die Gemeindebauten in seiner Zeit als Wohnbaustadtrat etabliert. „Es gibt Verhaltensregeln in unserer Stadt und wir sollten darauf drängen, diese Spielregeln auch durchzusetzen.“

ORF

Neuwahlen in Wien noch vor 2022 seien jedenfalls kein Thema, bekräftigte Ludwig. Er hält an der rot-grünen Rathauskoalition fest. „Es gibt ein Arbeitsübereinkommen zwischen der SPÖ und den Grünen, das ich bereit bin, abzuarbeiten“, meinte Ludwig.

Skepsis bei Citymaut

Dass es mit den Grünen „trotzdem einige Punkte gibt, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, liegt auf der Hand. Insbesondere bei der verkehrstechnischen Infrastruktur haben die Grünen andere Vorstellungen als ich. Der Lobautunnel ist so ein Thema.“ Auch bei der Citymaut dürfte er mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou nicht einer Meinung sein - mehr dazu in Citymaut: Ludwig sieht Grünen-Idee skeptisch.

In der Hofburg ist Ludwig am Dienstag Mittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Zu der Angelobung waren auch Ludwigs Lebensgefährtin sowie seine Mutter gekommen. Das Staatsoberhaupt deponierte bei Ludwig auch den Wunsch, er möge den Weg der „Durchmischung“ fortführen - mehr dazu in Ludwig als Landeshauptmann angelobt