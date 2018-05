Größtes Laufhaus Wiens eröffnet

Das größte Laufhaus der Stadt hat heute Mittag in Wien-Landstraße eröffnet, nachdem vor kurzem die polizeiliche Genehmigung erteilt wurde. In dem Haus arbeiten derzeit 33 Frauen. Die Eröffnung sorgte im Vorfeld für Aufregung.

„Wir haben seit Mittag offen. Die polizeiliche Genehmigung wurde am Vormittag abgeholt“, bestätigt Besitzer Hans-Peter Zwetti einen „Kurier“-Bericht. Eigentlich war die Eröffnung schon für April geplant. „Aber die Behörde hat die Auflagen sehr streng gehandhabt. So musste etwa beim Brandschutz und den Sicherheitssystemen im Haus nachgerüstet werden“. So wurden etwa in den Zimmern sogenannte Alarm-Knöpfe für die Frauen installiert.

ORF

Insgesamt sind sechs Securitys beschäftigt, von denen immer zwei zeitgleich im Dienst sind, damit die Hausordnung eingehalten wird. Das Laufhaus entstand in einem fünfstöckigen Gebäude in der Nähe des Bahnhofs Wien-Mitte. „Aktuell sind 25 Zimmer genehmigt und 33 Frauen im Haus“, sagt Zwetti - mehr dazu in Laufhaus für 200 Prostituierte vor Eröffnung.

Kindergarten gegen Laufhaus

Auf Widerstand stießen die Pläne bei einem im selben Häuserblock angesiedelten Kindergarten - mehr dazu in Kindergarten gegen Laufhaus. „Wenn die Auflagen erfüllt sind, können wir rechtlich nichts machen, auch wenn wir nicht sehr zufrieden sind“, heißt es vom Kindergartenbetreiber auf Anfrage. Direkte Gespräche zwischen dem Laufhausbesitzer und dem Kindergartenbetreiber hat es nicht gegeben, bestätigen beide Seiten.

