Belästigungsvorwürfe: Klagen angekündigt

Die Ex-Grün-Abgeordnete Sigrid Maurer hat von sexueller Belästigung berichtet und schwere Vorwürfe gegen einen Wiener Lokalbesitzer erhoben. Dieser will sich nun juristisch wehren und Maurer wegen Rufschädigung klagen.

Zudem kündigte er gegenüber dem ORF Wien Klagen gegen Hassposter an, die ihn in Internet-Foren oder auf Social-Media-Kanälen beschimpfen würden. „Die Polizei war bereits da zur Beweisaufnahme. Beim Anwalt habe ich einen Termin am Freitag“, so der Mann.

Vorwürfe dementiert

Am Mittwoch hatte Maurer auf Twitter und Facebook obszönen Nachrichten öffentlich gemacht, die ihr aus dem Lokal in der Josefstadt geschickt worden sein sollen - mehr in Sigrid Maurer veröffentlicht sexuelle Belästigung. „Hallo Du bist heute bei mir beim Geschäft vorbei gegangen und hast auf meinen Schwanz geguckt als wolltest du Ihn essen“, heißt es darin.

Der Lokalbesitzer bestreitet die Vorwürfe vehement und behauptet, Lokalgäste hätten sie vom frei benutzbaren Computer im Lokal gesendet. Die Erklärung lässt Maurer nicht gelten. „Das ist sein Account, er ist dafür verantwortlich, auch wenn er den seine Kunden nutzen lässt“, sagte die Ex-Grüne im „Wien heute“-Interview.