Bürgermeister Ludwig, der auf Dinge zeigt

Nach „Ulli Sima holding things“ hat auch der neue Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) eine Online-Zusammenstellung von Pressefotos auf der Plattform tumblr bekommen. Dabei ist zu sehen, wie Ludwig auf Dinge zeigt.

Betitelt ist die Zusammenstellung mit „Michael Ludwig pointing at things“. Im Untertitel heißt es: „Ein großer Politiker braucht eine große Geste. Michael Ludwig zeigt gerne auf Dinge“. Dann sind zahlreiche Fotos der Pressestelle der Stadt Wien und dem öffentlichen Facebook-Account von Michael Ludwig zu sehen.

Gezeigt werden zum Beispiel Bilder mit der Unterschrift „Michael Ludwig pointing at Mann mit rosa Leiberl“ oder „Michael Ludwig pointing at Luftballons“. Die Fotos an sich sind nicht außergewöhnlich oder spektakulär, erst in der Vielzahl und Aneinanderreihung entwickeln sie einen gewissen Witz.

📷 Michael Ludwig pointing at Mann mit rosa Leiberl. https://t.co/blmwGAlOoq — MichaelLudwigPointingAtThings (@ludwigpointing) 30. Mai 2018

Idee nicht neu

Die Idee dazu ist aber nicht neu. Mehreren österreichischen Politikern wurden bereits eigene Blogs und Facebook-Gruppen gewidmet, bei denen stets dieselbe Art von Foto gepostet wurde.

Bereits seit Sommer 2015 gibt es unter „Ulli Sima holdiung things“ eine Sammlung von Pressebildern der SPÖ-Umweltstadträtin. Zu sehen gibt es etwa Bilder, auf denen Sima Wasserpflanzen an der Alten Donau oder ein Herz aus zwei Salatgurken hält. Wer hinter den Blogs mit den beiden SPÖ-Politikern steckt, ist nicht bekannt.

Die Facebook-Gruppe "Erwin Pröll zerschneidet Dinge“ hatte einst Fotos des ehemaligen Niederösterreichischen Landeshauptmannes von Eröffnungen gezeigt. Unter „Fritz Neugebauer moving“ gibt es Bilder des ehemaligen Gewerkschaftsbosses zu sehen. Bekannt wurde die Sammlung von Politikerfotos mit der Seite "Kim Jong-il looking at things“. Dabei zeigen Bilder den verstorbenen nordkoreanischen Diktator, wie er bei Führungen - meist recht ernst - auf unterschiedliche Dinge blickt.

Links: