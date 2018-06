Sommerkinos starten in neue Saison

Mit den lauen Frühsommernächten kehrt auch das Freiluftkino nach Wien zurück. Den ganzen Sommer lang gibt es Open-Air-Veranstaltungen, den Anfang macht heute Abend das wohl höchste Kino Wiens, das so genannte Kino am Dach.

Das Kino am Dach. befindet sich bei der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz. 15 Jahre lang gibt es dieses Sommerkino schon. Zum Jubiläum setzt man am Dach der Bücherei auf Hollywoodfilme und Produktionen aus Österreich - sozusagen ein Best of der vergangenen 15 Jahre. Immer wieder sind auch Schauspieler und Regisseure zum anschließenden Publikumsgespräch eingeladen. Gezeigt werden Filme von der „Truman Show“ bis zu „Arthur & Claire“.

Auch das Volxkino bringt wieder kostenloses Kino dorthin, wo es normalerweise nicht ist. Zum Beispiel auf den Mexikoplatz. Dort fällt am 7. Juni der Startschuss der heurigen Saison. Gezeigt werden den Sommer über ibn unterschiedlichen Bezirken etwa „The Square“, „die Migrantigen“ oder „Mein Leben als Zucchini“.

Von Rache über Tanz bis zur Vampirschlacht

Nach einjähriger Pause gibt es in diesem Jahr auch wieder das „Kino unter Sternen“ auf dem Karlsplatz. Ab Ende Juni stehen zahlreiche Filme bei freiem Eintritt am Programm - darunter „Das finstere Tal“ oder „Brüder der Nacht“.

Ebenfalls mit Ende Juni startet das „Kino wie noch nie“ im Augarten. Der im April verstorbene tschechischen Regisseur und zweifache Oscar-Preisträger Milos Forman wird dort mit einer Auswahl von fünf Filmen geehrt. Ebenfalls dort zu erleben ist „From dusk till dawn“ oder „Indien“.

Auch das Filmfestival auf dem Rathausplatz beginnt Ende Juni. Dort gibt es heuer erstmals ein eigenes Programm für Kinder. Und wie gewohnt gibt es zahlreiche Konzertmitschnitte, Opernaufzeichnungen und Musicals zu sehen.

Ende für Sommerkino im Schloss Neugebäude

Das Sommerkino im Schloss Neugebäude gehört allerdings der Vergangenheit an. Angela Kascha, die Betreiberin des Simmeringer Open-Air-Kinos, das Blockbusterfilme in deutscher Synchronfassung zeigte, hörte im Vorjahr nämlich mit Saisonende auf.

