Life Ball-Flieger bringt Stars

Der Countdown für den 25. Life Ball morgen Abend am Rathausplatz läuft: Heute landet wieder der Life Ball-Flieger mit den Stars und Sternchen. Im Hintergrund wird noch bis zur letzten Minute gearbeitet und geprobt.

Mit einer Hommage an „Sound of Music“ haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner angekündigt. Bereits am Donnerstag kam Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegen zu nehmen. Mit dem Life Ball-Flieger kommen unter anderen Kelly Osbourne, Patti LaBelle, Rufus Wainwright und auch Caitlyn Jenner.

Neben den zahlreichen Stars und Promis werden auch Vertreter aus der Politik erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Ausland ist, wird durch den Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide ÖVP) vertreten. Auch die Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat ihr Kommen zugesagt. Laut Ballveranstalter Gerry Keszler kommen auch der alte und neue Wiener Bürgermeister, Michael Häupl und Michael Ludwig (beide SPÖ).

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

Conchita Wurst und Herbert Föttinger heiraten

Bei der Eröffnung steht am Samstag die Geschichte der Familie Trapp, die in Salzburg lebte, jedoch im zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete, im Mittelpunkt - mehr dazu in Life Ball mit „The Sound of Music“. Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp werden am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten.

Dem Anlass entsprechend präsentieren dann 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten - mehr dazu in Life Ball als Hochzeitsspektakel . Die Einnahmen des Balls kommen der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.

Mehr als 200 Quadratmeter große LED-Fläche

Auf der Bühne soll es dem Motto entsprechend Wiesen und Berge mit Edelweiß, eine riesige Kuckucksuhr sowie Trachtenpärchen inmitten von Schmetterlingen und Hirschen zu sehen geben: Die Kulisse von „Sound of Music“ wurde am Mittwoch angeliefert - seit dem wird aufgebaut und geprobt - mehr dazu in Viele Wahrzeichen auf Life-Ball-Bühne.

„Im Großen und Ganzen läuft alles nach Plan. Natürlich werden in letzter Sekunde noch Dinge adaptiert, die dann auch funktionieren müssen - sonst gibt es keine Show“, sagte Keszler. Die heurige Bühne zählt auf jeden Fall zu den aufwenigsten in der bisherigen Life Ball-Geschichte. Für die Eröffnung versprach Bühnenbildnerin Amra Bergmann einige Überraschungen, da in die Kulisse einige Effekte eingebaut wurden. Dazu wird eine mehr als 200 Quadratmeter große LED-Fläche bespielt.

Schon einen Tag vor der großen Feier am Rathausplatz, werden heute Abend bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim „Life+ Celebration Concert“ auftreten. Mit dabei sind heuer etwa der Tenor Jonas Kaufmann und der Bass Rene Pape. Im Mittelpunkt des Abends wird das Thema „Heimat“ stehen - mehr dazu in Tenor Kaufmann bei Life-Ball-Konzert.

„Das werde ich auch noch erleben"

Seit 25 Jahren setzen sich Keszler und sein Team für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit HIV/Aids ein. Als einmalige Veranstaltung 1993 geplant, war der Erfolg so groß, dass nun das 25. Jubiläum zelebriert wird. Vor 25 Jahren bedeutete die Diagnose, sich mit HIV angesteckt zu haben, den Tod.

Heute ist eine Infektion durch antiretrovirale Therapie gut behandelbar, sodass die Viren unter der Nachweisgrenze sind. Das klare Ziel des Life Ball-Teams: Aids soll endgültig Geschichte werden. „Das werde ich auch noch erleben, es sei denn mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf. Ich bin überzeugt, ein Ende ist in Sicht“, sagte Keszler.

