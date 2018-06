Als in Wien die U-Bahn brannte

Vor 40 Jahren ist in Wien das U-Bahn-Zeitalter offiziell eröffnet worden. Eine neue Dokumentation aus dem Landesstudio Wien blickt zurück und zeigt spektakuläre Bilder - etwa einen schwebenden und auch einen brennenden Silberpfeil.

Am 25. Februar 1978 zischte offiziell zum ersten Mal ein Silberpfeil über die neu gebauten U1-Strecke vom Karlsplatz zum Reumannplatz. Doch schon vorher hat es Probe-U-Bahn-Fahrten gegeben.

Erinnerungen an Krieg

„Vor allem die ältere Generation hatte Angst, sich in einem Tunnel bzw. in einem geschlossenen, unterirdischen Raum zu bewegen. Das musste man überwinden“, erzählt Wiener-Linien-Historiker Johann Hödl. „Das war die Generation, die noch den Zweiten Weltkrieg mit Bomben und Luftschutzkellern erlebt hat - und das ist tief gesessen, die Erinnerung und die Narben.“

Vorurteile gegenüber Frauen am Steuer

U-Bahnen-Fahren im Cockpit war lange Zeit Männern vorbehalten. Erst 1992 trat die erste U-Bahn-Fahrerin ihren Dienst an. „Die Vorurteile waren: Eine Frau kann das nicht schaffen, technisch nicht begreifen, es wäre auch zu anstrengend, den Zug zu erklimmen“, erinnert sich Wiens erste U-Bahn-Fahrerin Claudia Polaschek zurück - mehr dazu in U-Bahn: Seit 20 Jahren Frauen am Steuer.

Brände und „menschliches Versagen“

Auch die Wiener U-Bahn bliebt von Unglücken nicht verschont. Zwei Beispiele: Anfang der 90er-Jahre zerstörte ein Kabelbrand einen Silberpfeil der U2 in der Wendeanlage der Station Karlsplatz. Und 2009 krachte in der Station Stadion eine U-Bahn - ebenso in der Wendeanlage - gegen einen Prellbock und entgleiste. Der Grund: Der Fahrer war kurz eingeschlafen. Zum Glück: Fahrgäste blieben in den vergangenen vier Jahrzehnten von großen Unglücken fast immer verschont.

Längere Strecken, mehr Sicherheit

Neben der Sicherheit investieren die Wiener Linien weiter in den Streckenausbau. Im Schnitt sind in Wien in den ersten 40 Jahren jährlich drei Stationen und zwei Kilometer Strecke dazugekommen. Weiter geht es nun mit der Verlängerung der U2 - und natürlich der U5, die Wien automatisch in die Zukunft fährt - mehr dazu in 40 Jahre U-Bahn und was noch kommt.

