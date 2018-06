Gemüseorchester setzt auf „Krautfunding“

Das Wiener „Vegetable Orchestra“ arbeitet gerade an seinem vierten Studioalbum. Damit die Instrumente aus Gemüse auch den letzten Schliff bekommen, braucht das Orchester Geld. Eine Crowdfunding-Kampagne soll helfen.

20 Jahre Musik auf nachwachsenden Instrumenten: Das Wiener Gemüseorchester feiert heuer sein Jubiläum. Pünktlich dazu erscheint auch das vierte Studioalbum mit dem Titel „Green Album“. An den Instrumenten wird genauso geschält, gehobelt und gefeilt, wie an der Finanzierung des neuen Werkes. Eine „Krautfunding“-Kampagne soll dabei helfen. „Es wäre sich wahrscheinlich auch so ausgegangen, aber wir wollen damit die Fans noch stärker involvieren“, sagt Ensemble-Mitglied Jörg Piringer.

Zoefotografie

Signierte CD oder Gemüseinstrument-Workshop

Wer die Band finanziell unterstützt, bekommt im Gegenzug eine Belohnung. Besonders beliebt sind CDs mit Autogrammen: Die gibt es um 20 Euro, bisher wurden zwölf Stück gebucht. Den Instrumentenbau-Workshop um 200 Euro hat dagegen noch keinen Anklang gefunden. Auch das Interesse an Zwiebelschalen hält sich in Grenzen. „Einige Krautfunding-Angebote sind sicher auch humorvoll gedacht“, so Piringer, der trotzdem auf Workshop-Teilnehmer hofft.

Das Finanzierungsziel der Kampagne liegt bei 3.000 Euro. Etwa ein Drittel davon ist bereits erreicht, bis 22. Juni läuft das Crowdfunding-Projekt „Krautfunding“ noch. Falls die 7.000-Euro-Hürde fällt, gibt es ein aufwendigeres Cover, verspricht das Orchester.

Alexander Koller

Detaillierte Suche nach dem richtigen Klang

14 Stücke sollen sich auf dem neuen Album befinden. Ein paar neue Instrumente und Experimente wird es ebenso geben. „Wir arbeiten diesmal verstärkt mit gestimmten Instrumenten“, verrät Piringer. Wie ein Gemüse gestimmt werden kann, erklärt der Musiker anhand des Karottenxylophons: „Je tiefer ich in die Karotte hineinbohre, umso tiefer klingt sie beim Anschlag. Wir gehen diesmal ins Detail.“

Für Verstimmungen bei eingefleischten Fans soll die neue Gemüse-Musik aber nicht sorgen. Deshalb bleibt das Gemüseorchester bei seinen Wurzeln: „Wir haben uns musikalisch sicher weiterentwickelt, aber einen großen Stilbruch wird es nicht geben“, versichert Piringer. Von Pop bis hin zu zeitgenössischer Musik: Das Gemüseorchester will Bandbreite innerhalb der altbekannten Pfade bieten.

Heidrun Henke

Instrumente werden nach Konzerten gekocht

Auf Tour geht es dann wieder ab September. Einen Termin kündigt die Band jetzt schon groß an: Am 17. November findet im Semperdepot, in der Lehargasse, das Jubiläumskonzert des Gemüseorchesters statt. Das Ensemble besteht aus Musikern, Bildhauern, Architekten und Schriftstellern. Es tourte bereits durch Asien und die USA. Was bei konventionellen Konzerten eher unüblich ist: Nach den Auftritten werden die Instrumente des Vegetable Orchestras gekocht und den Besuchern zum Verzehr angeboten.

