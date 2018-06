Erneut weniger Arbeitslose in Wien

Gute Nachrichten vom Wiener Arbeitsmarkt: Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice in der Bundeshauptstadt vorgemerkten Personen ist im vergangenen Mai im Jahresvergleich um 5,3 Prozent auf 112.545 gesunken.

Sehr deutlich fiel der Rückgang bei den Unter-25-Jährigen aus. In dieser Altersgruppe gab es ein Minus von 13,7 Prozent. Bei den Über-50-Jährigen betrug der Rückgang immerhin noch 2,4 Prozent. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit in Hotellerie und Gastronomie um 5,6 Prozent weniger geworden, im Einzelhandel um 6,3 Prozent, in der Warenproduktion um 12 Prozent und im Bau um 12,7 Prozent.

ORF

Facharbeiter sollen in Bundesländer gehen

„Das ist der stärkste Rückgang der Zahl von Personen ohne Job seit Oktober 2008, bevor die internationale Wirtschaftskrise den heimischen Arbeitsmarkt erfasst hatte“, hob AMS-Wien-Chefin Petra Draxl hervor. Da der Bedarf an Facharbeitern in anderen Bundesländern noch größer sei, motiviere man zudem AMS-Kunden, Wien zumindest für eine gewisse Zeit zu verlassen. Durch solche Erfahrungen würden sich aber auch die Chancen auf einen guten und beständigen Job in der Bundeshauptstadt verbessern, betonte Draxl.

Die Zahl der offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS Wien zur Besetzung gemeldet haben, lag Ende Mai um 43,2 Prozent höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres und damit bei mehr als 10.500 verfügbaren Jobs.