Life Ball macht Ring zur Partyzone

Der heutige Life Ball steht unter dem Motto „The Sound of Music“. Wieder sind zahlreiche Prominente dabei. Das Ereignis sorgt auch für Verkehrsbehinderungen - denn der Ring muss gesperrt werden, um zur Partyzone zu werden.

Für die Vorbereitungen sowie die Anreise der Ballteilnehmer und der Zuschauer wird der Ring ab 16.00 Uhr bis ungefähr 1.30 Uhr zwischen der Operngasse und der Schottengasse gesperrt. Ab 18.00 Uhr wird bereits ab dem Schwarzenbergplatz zur Zweierlinie umgeleitet. Auch die Ringlinien müssen ausweichen - empfohlen wird, auf die U-Bahn-Linien umzusteigen. Unterdessen wird vor und im Rathaus gefeiert.

Hochzeit als Höhepunkt

Der Österreich-Kultfilm „Sound of Music“ rund um die singende Trapp-Familie gibt dem Ball heuer den Hintergrund: Conchita als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp führen durch den Abend und werden als Höhepunkt der Show heiraten - mehr dazu in Life Ball als Hochzeitsspektakel.

Freitag Mittag ist der Life-Ball-Flieger mit Stars und Sternchen in Wien gelandet. Einen ersten schrillen Vorgeschmack für die sicher noch steigende Stimmung gab es wie gewohnt. Soul-Diva Patti LaBelle beschrieb ihre Erwartungshaltung zum 25. Life Ball dann am Roten Teppich auch nur mit einem Wort: „Party“ - mehr dazu in Life-Ball-Stars in Wien gelandet

Stars und Promis

Mit einer Hommage an „Sound of Music“ haben sich Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner angekündigt. Bereits am Donnerstag kam Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegen zu nehmen, den Crystal of Hope. Mit dem Life-Ball-Flieger landeten neben LaBelle weitere Stars wie Kelly Osbourne, Rufus Wainwright oder Caitlyn Jenner.

Neben den zahlreichen Stars und Promis werden auch Vertreter aus der Politik erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Ausland ist, wird durch den Kanzleramtsminister Gernot Blümel (beide ÖVP) vertreten. Auch die Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat ihr Kommen zugesagt. Laut Ballveranstalter Gery Keszler kommen auch der alte und neue Wiener Bürgermeister, Michael Häupl und Michael Ludwig (beide SPÖ).

Auf der Bühne soll es dem Motto entsprechend Wiesen und Berge mit Edelweiß, eine riesige Kuckucksuhr sowie Trachtenpärchen inmitten von Schmetterlingen und Hirschen zu sehen geben: Die Kulisse von „Sound of Music“ wurde am Mittwoch angeliefert - seit dem wird aufgebaut und geprobt - mehr dazu in Viele Wahrzeichen auf Life-Ball-Bühne.

