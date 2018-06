Freud-Statue in MedUni enthüllt

Vor 80 hat der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, Wien verlassen. Er sollte nie mehr zurückkommen. Zum Gedenken an Freuds Leistungen wird am Alsergrund eine überlebensgroße Statue aufgestellt und enthüllt.

Die überlebensgroße Bronzestatue, die Sigmund Freud sitzend zeigt, wird vor dem Rektorat der Medizinischen Universität in der Spitalgasse 23 aufgestellt. Mit diesem symbolischen Akt sollen Freuds Leistungen, - er gilt als einer der einflussreichsten Wissenschaftler Österreichs -, gewürdigt werden, heißt es aus der Meduni Wien. Dem Festakt soll auch Lord David Freud, Urenkel von Sigmund Freud, beiwohnen.

MedUni Wien

Duplikat steht in London

Die Statue stammt von dem kroatisch-englischen Künstler Oscar Nemon - ein Duplikat dieses Denkmals steht auch in London. Es gibt bereits Sigmund Freud Denkmäler in der Stadt: Eines steht im Arkadenhof der Universität Wien, weiters befindet sich eine Stele im Sigmund Freud Park vor der Votivkirche und auf der Bellevue Höhe mitten in den Weinbergen erinnert eine Bronzetafel an den Ort, an dem Freud erstmals einen Traum vollständig analysierte.

Die Bronze-Statue konnte mit Hilfe eines Fundraising-Projekts nach Wien geholt werden. Jede Privatperson bzw. jedes Unternehmen, die/das mehr als 500 Euro spendet, erhält einen Eintrag auf der Tafel, die an der Statue angebracht ist.

