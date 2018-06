Eichenprozessionsspinner: Sperre in Schönbrunn

Ein großer Teil des Schönbrunner Schlossparks ist derzeit gesperrt. Grund ist ein Insekt: Der Eichenprozessionsspinner, der eine Gesundheitsgefahr für Menschen darstellt. Sperren gibt es auch in anderen Wiener Parks.

Juckende Hautausschläge, Bindehautentzündungen, Atembeschwerden und Reizungen im Rachenraum - diese Symptome können die feinen Härchen der Eichenprozessionsspinner auslösen. Die Raupe tritt derzeit wieder verstärkt in Wien auf. Aufgrund des warmen Wetters sei es heuer rund zwei Wochen früher als sonst soweit, heißt es beim Forstamt gegenüber Radio Wien, allerdings gebe es nicht mehr Eichenprozessionsspinner als in den vergangenen Jahren - mehr dazu in Eichenprozessionsspinner bereits früh aktiv.

Warntafeln in anderen Parks

Bis voraussichtlich Mittwoch früh muss wegen der Raupen der obere Teil des Schönbrunner Schlossparks bei der Gloriette gesperrt bleiben, teilen die Bundesgärten mit. In dieser Zeit werden die größeren Nester mit Flammen zerstört.

Auch andere Parkanlagen sind laut Forstamt betroffen, etwa der Laaer Wald, der Volkspark-Laaerberg und die Steinhofgründe. Hier gibt es jedoch keine Sperren, sondern nur Warntafeln. Das gilt auch für den Prater, für den das Stadtgartenamt zuständig ist - maximal einzelne Baumgruppen würden gesperrt.

