Rauchverbot: Wien bringt Verfassungsklage ein

Die Stadt Wien geht gerichtlich gegen die Aufhebung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie vor. Die Stadträte Ulli Sima und Peter Hacker (beide SPÖ) kündigten heute den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) an.

Die Stadt wolle das neue Rauchergesetz von den Höchstrichtern prüfen lassen, so Umweltstadträtin Sima und Gesundheitsstadtrat Hacker am Montag in einer Pressekonferenz. Damit soll die von der Bundesregierung erteilte Raucherlaubnis in der Gastronomie gekippt werden. Die jetzige Regelung würde nicht funktionieren, das würden Messungen und Kontrollen belegen, so Sima.

Rauchverbot hätte ab 1. Mai gelten sollen

ÖVP und FPÖ hatten im Nationalrat das Rauchverbot, das eigentlich ab dem 1. Mai hätte gelten sollen, wieder rückgängig gemacht. Seither darf unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter gequalmt werden. Die Ärztekammer hat dagegen ein Volksbegehren eingeleitet, das von 1. bis 8. Oktober durchgeführt wird. In seiner Anfang April zu Ende gegangenen sechswöchigen Unterstützungsphase wurden bereits 591.146 Unterstützungserklärungen gesammelt. Damit muss das Thema fix im Parlament behandelt werden.

Diskussion seit 25 Jahren

Über das Thema Rauchen in der Gastronomie wird in Österreich bereits seit einem Vierteljahrhundert diskutiert. 1992 präsentierte der damalige Gesundheitsminister Michael Ausserwinkler (SPÖ) mehrere Vorhaben gegen das Rauchen. In der Gastronomie sollten demnach Nichtraucherzonen geschaffen werden.

2004 gaben Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) und die Wirtschaftskammer die Einführung einer freiwillige Selbstverpflichtung bekannt: 30 Prozent der heimischen Speiselokale sollten bis Jahresende „rauchfreie Zonen“ einrichten, bis Ende 2006 sollte der Anteil auf 90 Prozent gesteigert werden.

Gesetzliche Regelung seit 2009

2007 kündigte das Gesundheitsministerium unter Andrea Kdolsky (ÖVP) eine gesetzliche Regelung an. Eine geplante Verschärfung des Tabakgesetzes ab 2008 scheiterte aber, schließlich trat mit 1. Jänner 2009 ein „grundsätzliches“ Rauchverbot in Lokalen in Kraft. Ausnahmen gab es allerdings für abgetrennte Raucherzimmer, kleine Gaststätten und Betriebe, die wegen der neuen Regelung einen Umbau durchführten. Im Juni 2010 endete auch die Übergangsfrist für Umbauarbeiten und Sondergenehmigungen.

Am 10. April 2015 einigte sich die SPÖ-ÖVP-Regierung auf ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie ab Mai 2018. Vor der Nationalratswahl im Herbst 2017 wurden innerhalb der FPÖ Stimmen gegen das absolute Rauchverbot laut. Man würde sich bei Koalitionsverhandlungen dafür einsetzen, dass das derzeit geltende Gesetz nicht verändert wird. Die neue ÖVP-FPÖ-Koalition einigte sich dann auf eine Raucherregelung nach „Berliner Modell“. Gäste können weiter in abgetrennten Räumlichkeiten Zigaretten konsumieren. Zugleich wird der Nichtraucherschutz für Jugendliche verstärkt.

