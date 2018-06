Bibliothek für Bohrmaschine & Co.

Leihen statt kaufen - diesem Trend hat sich der junge Verein Leila in Ottakring verschrieben. Mit neuem Standort und einem Ausbau des Angebots will Wiens erster Leihladen nun expandieren.

„Leihen soll das neue Kaufen werden“ - mit diesem Ziel startete eine Gruppe Studenten 2014 ehrenamtlich eine Bibliothek für Gegenstände in der Herbststraße. Nach einer Idee aus Berlin gründeten sie Wiens ersten Leihladen. Dort können nicht nur Gegenstände ausgeliehen werden, sondern man kann auch eigene Dinge verleihen, die man selbst gerade nicht braucht. Das spart Platz, Geld gibt es aber keines.

Geld sparen und der Umwelt helfen

Das Inventar von Leila ist so in den letzten Jahren auf mehr als 600 Gegenstände angewachsen. Heute kann man von der Bohrmaschine über den Camping-Kocher bis hin zum Raclette-Grill Dinge zum Ausborgen finden. Statt Gegenstände, die man selbst nur selten benutzt, teuer zu kaufen, kann man sie bei Leila ausleihen. Das schont auch Ressourcen.

Leila

Nun startet das Team, bestehend aus sechs ehrenamtlich tätigen Personen, einen „Relaunch“. Ab Herbst soll ein neuer, zentral gelegener Raum bezogen werden. „Wir sind gerade dabei Lokale zu besichtigen. Das Ziel ist es auf jeden Fall an einen zentraleren Ort zu ziehen, mit besserer öffentlicher Anbindung, im Idealfall neben einer U-Bahnstation“, sagt Michael Schwinghammer vom Verein Leila.

Auch die Webseite bekommt ein neues Gesicht. In Zukunft soll mit einem Blick zu sehen sein, welche Geräte ab wann verfügbar sind. Auch die jährlichen Mitgliedsbeiträge - die bisher 36 Euro ausgemacht haben - werden abgeschafft und durch eine Leihgebühr für Geräte ersetzt. „Wir haben zum Beispiel einen HD-Beamer, der wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr pro Tag kosten, als eine Bohrmaschine“, so Michael Schwinghammer weiter. Aber „mehr als ein paar Euro“ soll pro Tag nicht fällig werden.

Finanzierung über Crowdfunding

Das für die Erweiterung notwendige Budget sammelt die Gruppe von Leila derzeit mittels Crowdfunding. Bereits in den ersten Tagen konnten so mehr als 4.000 Euro gesammelt werden. Das Crowdfunding läuft noch bis 30. Juni, als Dankeschön gibt es „ökofair“ produzierte Siebdrucktaschen oder Leihguthaben für den neuen Leila in Wien.

