Glücksspiel im Böhmischen Prater

Die Lotterien setzen ihre Pläne um, Glücksspielautomaten in Wien aufzustellen. Die Stadt hat zwar das kleine Glücksspiel verboten, die Videoterminals der Lotterien sind aber legal. Zuletzt wurden im Böhmischen Prater neue aufgestellt.

Glücksspiel im Vergnügungspark: Zuletzt haben die Lotterien am 27. April 50 Video Lottery Terminals (VLT) im Böhmischen Prater aufgestellt. Zusätzlich zu jenen 50, die bereits seit 5. Februar im Wurstelprater stehen. Und vom Finanzministerium haben die Lotterien auch einen dritten Standort mit maximal 50 Automaten genehmigt bekommen - ebenfalls im Wurstelprater in der Leopoldstadt.

„Es ist geplant, dass auch dort Video Lottery Terminals kommen. Zeitplan gibt es aber noch keinen“, sagt ein Sprecher der Lotterien. Betrieben werden die Geräte ganz legal. Die Casinos-Tochter Lotterien ist nämlich über ihre Bundes-Lottolizenz berechtigt, österreichweit Video Lottery Terminals aufzustellen. Bei den Geräten wird das Spielergebnis über einen externen Server ermittelt und nicht direkt im Gerät.

Stadt: Haben Zusage für maximal 150 Geräte

Die Stadt die seit 2015 das kleine Glücksspiel in Wien verboten hat, war über die neuen Automaten zunächst nicht erfreut - mehr dazu in „Kleines“ Glücksspiel im Prater durch Hintertür. Allerdings gibt es laut einem Sprecher der zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) „eine Zusage der Lotterien, dass in Wien nicht mehr als jene 150 VLTs aufgestellt werden.“

Von den Lotterien heißt es, dass man „in naher Zukunft keine weiteren Standorte“ in Wien beim Finanzministerium beantragen werde. „Wir werden nicht an Plätze gehen, wo die Politik das nicht haben will“, sagte Casinos-Chef Alexander Labak Mitte April im Wirtschaftsmagazin „trend“.

Zuletzt hat der Casinos-Austria-Konzern 789 VLT-Geräte in WINWIN-Salons und Spielbanken in Betrieb (Stand 24. Mai 2018). Die meisten davon finden sich in Oberösterreich (227) und Tirol (217), gefolgt von Salzburg (148) und Wien (100). Vom Finanzministerium genehmigt sind derzeit bis zu 915 Automaten.

Links: