Auto, Baum und Feld nach Unfall in Brand

Mit vier Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall an der Wiener Stadtgrenze ausgerückt. Ein Auto war in einen Alleebaum gekracht und in Flammen aufgegangen.

Kurz vor Mitternacht prallte das Auto auf der Leopoldsdorfer Straße aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Alleebaum. Der Lenker blieb unverletzt und konnte sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien. Er alarmierte die Polizei und begann damit, die Unfallstelle abzusichern. Plötzlich begann das Auto im Motorraum zu brennen.

Feuer griff auf Umgebung über

Das Feuer breitete sich rasch aus. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das gesamte Auto. Die Flammen hatten auch einen Alleebaum und einen Teil eines angrenzenden Feldes erfasst. Die Hitze war laut Feuerwehr so groß, dass Leichtmetallteile im Motorraum brannten. Durch die enorme Hitze kam es zu heftigen Reaktionen mit dem Löschwasser. Die Feuerwehr musste deshalb Schaummittel beimengen. Die Feuerwehr stellte das ausgebrannte Wrack später an einem nahe gelegenen Platz ab.