Putin-Besuch steht unmittelbar bevor

Der russische Präsident Wladimir Putin absolviert heute in Wien einen Arbeitsbesuch. Er wird gegen 13.00 Uhr am Flughafen Wien erwartet. Eine Polizeieskorte begleitet seinen Konvoi dann ins Stadtinnere.

Das Platzverbot am Ballhausplatz ist in Kraft. Niemand darf den Bereich zwischen Volksgarten und Minoritenplatz betreten - außer die Sicherheitskräfte. Auch der Burghof, wo Bundespräsident Alexander Van der Bellen den russischen Präsidenten um 13.30 Uhr mit militärischen Ehren empfangen wird, ist natürlich gesperrt. An den Absperrungen sieht man hunderte Polizisten in Uniform und in Zivil. Auch zahlreiche Schaulustige haben sich eingefunden.

APA/Roland Schlager

Etwa ein Dutzend Putin-Anhänger, die nach eigenen Angaben von der Halbinsel Krim, aus Österreich sowie aus Serbien stammen, demonstrieren seit 11.00 Uhr vor der Hofburg. „Wir wollen den russischen Präsidenten hier begrüßen und unsere Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass er die Krim 2014 vor ukrainischen Nationalisten gerettet hat“, sagte die Aktivistin Jaroslawa Hiller, die ein T-Shirt mit „Die Krim gehört uns“ trug und sich als Vertreterin der „russischen Diaspora von der Krim“ vorstellte. Weitere Demonstranten schwenkten russische Fahnen und hielten Transparente, in denen Russland als „Bastion des Friedens auf Erden“ bezeichnet wurde, zusätzlich ertönte die russische Hymne.

1.600 Sicherheitskräfte im Einsatz

Über der Innenstadt gilt ein strenges Flugverbot. Auf den Dächern rund um die Hofburg sind Scharfschützen postiert. Putin selbst wird auch von eigenen Sicherheitskräften begleitet. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen ersucht die Polizei, die Innenstadt zu meiden. Im Einsatz sind insgesamt 800 Polizisten und 800 Soldaten - mehr dazu in Hunderte Soldaten und Polizisten schützen Putin.

APA/Roland Schlager

Zwei Kundgebungen pro und contra Putin

Zwei Kundgebungen sind angemeldet: Eine, bei der gegen Putin demonstriert wird, findet von 13.00 bis 18.00 Uhr vor dem Erzherzog-Carl-Denkmal am Heldenplatz statt. 50 bis 100 Personen sind angemeldet, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. An der Kundgebung „Freundschaft mit Russland“ beteiligen sich 15 Personen. Sie wollen ihre Meinung zunächst ebenso am Heldenplatz kundtun, aber außerhalb der Sperrzone. Geplant ist dies von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Analog zum Programm Putins, der als weiteren Termin einer Kranzniederlegung vor dem Denkmal der Roten Armee auf dem Schwarzenbergplatz beiwohnen wird, demonstrieren dort auch die Russlandbefürworter von 17.30 bis 18.30 Uhr.

