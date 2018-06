Nur schwarze und braune Polizeipferde gesucht

Das Innenministerium hat die Ausschreibung für die Pferde der geplanten Reiterstaffel gestartet. Gesucht werden zwölf Tiere. Und: Die Farbe des Fells muss entweder braun oder schwarz sein, heißt es in der Leistungsbeschreibung der Pferde.

Die zwölf gesuchten Pferde dürfen nicht jünger als sechs und nicht älter als zehn Jahre sein. Außerdem müssen es kastrierte Warmblüter sein. Auch die Farbe des Fells ist in der Ausschreibung festgelegt. Es sei international üblich, dass die Pferde der Reiterstaffeln einheitliche Farben haben, sagte Christoph Pölzl, Sprecher von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).

Die Ausschreibung wurde am Dienstag im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ veröffentlicht, sie berichtete auch als erste darüber. Bis 15. Juni um 13.00 Uhr können Angebote abgegeben werden. Zehn Tiere sollen auf jeden Fall gekauft werden, zwei weitere sind laut der Leistungsbeschreibung optional.

Ministerium sucht intern auch nach Reitern

Auch das Temperament der Tiere muss passen, hier gibt es zahlreiche Anforderungen. So müssen die Pferde unter anderem ausgeglichen, lernbereit, schmiede- sowie verladefromm sein. Ein Pferdepass muss ebenso vorgewiesen werden, die Grundausbildung abgeschlossen sein.

Für die dazugehörigen Polizisten läuft bereits die Ausschreibung, auch hier endet laut Pölzl Freitag kommender Woche die Bewerbungsfrist. Eine abgeschlossene Grundausbildung sowie mindestens zwei Jahre Außendiensterfahrung, ein gültiger Fitnessscheck und ein Reiterpass sind Voraussetzung.

Dienststelle in Wien geplant

Für den Startbetrieb der Reiterstaffel - inklusive Ausrüstung und Kosten der Pferde - sind zunächst 380.000 Euro vorgesehen. Der laufende Betrieb soll pro Jahr rund 110.000 Euro ausmachen. Sollte die Reiterstaffel scheitern, sei der Wiederverkaufswert der Tiere nach der Ausbildung sehr hoch, so Pölzl.

Im August soll der Ausbildungsstart der Tiere erfolgen. Der Probebetrieb wird in der Reitanlage der Theresianischen Militärakademie (MilAk) in Wiener Neustadt durchgeführt - mehr dazu in Berittene Polizei: Start heuer in Wr. Neustadt. Für 2019 ist eine eigene Dienststelle in Wien geplant, wo, ist noch unklar. Zuletzt war etwa die Maria-Theresien-Kaserne in Hietzing als möglicher Standort im Gespräch.

