Anstoß zum WM-Public-Viewing in Wien

Noch einmal schlafen, dann startet die Fußball-WM 2018 in Russland. Da darf natürlich das schon traditionelle Public Viewing in Wien nicht fehlen. Hier gibt es einen Überblick über die Fanmeilen-Highlights der Bundeshauptstadt.

Im WUK präsentiert FM4 sein WM-Quartier. An allen Spieltagen des Turniers gibt es indoor und outdoor Übertragungen. Zudem gibt es auch in diesem Jahr wieder das extra für die WM gebraute FM-Bier und der FM4 WM-Spielplan zum Aufhängen und Eintragen wird vor Ort verteilt.

Daniel Eberharter

Auch das Rahmenprogramm kommt im FM4 WM-Quartier nicht zu kurz. FM4 sendet am 15.06., dem Tag nach der Eröffnung, eine Live-Sendung aus dem WUK. Vor Ort gibt es viele Attraktionen, zum Beispiel Kaderball mit Maschek. Am Finaltag werden Stuart Freeman & der ehemalige Rapid-Spieler Michael Hatz gemeinsam als DJs auflegen - mehr dazu in fm4.ORF.at.

Strandfeeling mitten in der Stadt

Wer die WM in Strandatmosphäre erleben will, kommt in der ORF eins FANARENA in der Strandbar Herrmann auf seine Kosten. Am Donaukanal können bis zu 2.000 Fans auf einem 23 Quadratmeter großen LED-Bildschirm vom ersten Gruppenspiel bis zum Finale live dabei sein. Ein zusätzlicher LED-Screen bietet den Besuchern des Gastgartens einen guten Blick aufs Geschehen - mehr dazu in extra.ORF.at.

Strandbar Hermann

Zudem veranstaltet die Strandbar Herrmann direkt an der U2 Station Aspern ein weiteres Public Viewing. Filmfans können hier an spielfreien Tagen „Das finstere Tal“, „Wilde Maus“ oder „Anna F.Molnar“ im Sommerkino sehen. Kurz vor dem Finale gibt es am Freitag dem 13. Juli eine Silent Disco am Public Viewing Gelände in Aspern.

Entlang des Donaukanals bieten sich noch weitere Möglichkeiten die WM zu verfolgen. Nicht weit von der Strandbar Herrmann zeigt das Flex alle Spiele auf einer großen Leinwand. Im Anschluss kann im Club noch bis 6.00 Uhr gefeiert werden. Auch die Summerstage überträgt das Fußballgroßereignis live.

Weitere Möglichkeiten zum Public Viewing

Der Campus des Alten AKH wird in diesem Jahr wieder zu einem Hotspot für Fußballfans. Die Stiegl-Ambulanz zeigt alle WM-Spiele ab 17.00 Uhr auf zwei Großleinwänden. Im Lokal werden alle Partien gezeigt. Auch im Universitätsbräuhaus können bis zu 200 Fans die Spiele auf fünf Flatscreens im Gastgarten sehen.

Eine weitere Möglichkeit zum Public Viewing gibt es im Frauenzentrum ega. An ausgewählten Abenden kann man hier die WM-Spiele verfolgen. Dazu gibt es neben Gegrilltem und Wuzzler auch wieder eine Panini-Pickerl-Tauschbörse.

Links: