Happel-Stadion: Strache will mit Hacker reden

Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) plädiert weiterhin für ein neues Nationalstadion. SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker hält davon wenig. Strache sucht deshalb das Gespräch, genaue Finanzierungskonzepte gibt es noch nicht.

Der neue Sportstadtrat Peter Hacker hat relativ deutlich gemacht, dass er nur wenig von einem Neubau des Ernst-Happel-Stadions hält. Er sei erst dann gesprächsbereit, wenn der Bund 200 Millionen Euro beisteuert, sagte Hacker vor kurzem. Er wäre aber auch mit einer Sanierung des denkmalgeschützten Stadions zufrieden - mehr dazu in Sportstadtrat gegen Happel-Stadion-Neubau.

Bund werde „Beitrag leisten“

Nun hat sich auch Strache wieder zu Wort gemeldet. „Ich werde das Gespräch mit dem neuen Sportstadtrat Hacker suchen. Es ist gescheit, sich da nicht in der Öffentlichkeit irgendwas auszurichten“, meint er gegenüber „Wien heute“. Strache wünscht sich ähnlich „konstruktive Gespräche“, wie mit Hackers Vorgänger, Andreas Mailath-Pokorny. „Viele sagen zu Recht, dass das heutige Ernst-Happel-Stadion nicht mehr tauglich für internationale Veranstaltungen wie ein Champions-League-Finale ist“, so Strache.

Ein Finanzierungskonzept hat der Sportminister noch nicht parat. Auch zum 200-Millionen-Vorschlag von Hacker möchte er sich vorerst nicht äußern. Er stellt aber Investitionen von Seiten des Bundes in Aussicht, sollte es zu einer Einigung mit der Stadt kommen: „Wenn es einen Weg gibt, den alle mittragen, dann ist der Bund auch bereit, seinen Beitrag in der Sportstätten-Entwicklung zu leisten.“

Strache für „Mehrzwecksporthalle“ in Aspern

Eher einig könnten sich Sportminister und Stadt in einer anderen Frage werden. Strache kann sich eine Mehrzwecksporthalle im 22. Bezirk gut vorstellen: „Mein Vorschlag ist es, das jenseits der Donau zu machen.“ In der neuen Halle sollen „internationale Sportveranstaltungen“ stattfinden. Strache schlägt „Hallenfußball, Hallenhockey oder Tennis“ vor. Die SPÖ Wien hat im März ähnliche Pläne präsentiert - mehr dazu in SPÖ plant Donaubühne und neue Halle für Wien.

