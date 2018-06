Aufwändige Fahndung nach Raubüberfall

Eine großangelegte Suchaktion war in der vergangenen Nacht in der Donaustadt notwendig, um zwei mutmaßliche Räuber zu stellen. Polizeihubschrauber und Suchhund waren im Einsatz. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Zwei Männer rissen gegen 23.00 Uhr eine 83-jährige Frau zu Boden, als sie die Eingangstür zu einem Haus am Kaisermühlendamm öffnete. Sie raubten ihr Halskette und Handtasche, dann liefen sie davon. Die Frau erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt.

Polizeihund machte Verdächtigen im Wasser aus

Die Polizei suchte an der Alten Donau nach den Räubern. Dabei setzte sie einen Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera ein, am Boden waren die Polizeidiensthunde-Einheit, der See- und Stromdienst sowie die WEGA im Einsatz. Unter anderem wurde auch ein Bereich mit dichtem Schilfgürtel und Uferbewuchs durchsucht. Einem Polizeihund gelang es schließlich, schwimmend in das Dickicht einzudringen.

LPD Wien

Als der Hund anschlug, folgten Polizisten ihm ins Wasser und entdeckten einen der Verdächtigen. Der stand bis zum Kopf im Wasser und hatte sich mit Wasserpflanzen getarnt. Gegen Versuche, ihn aus dem Wasser zu bringen, setzte er sich zunächst mit Gewalt zur Wehr. Der zweite Verdächtige konnte mit Hilfe der Wärmebildkamera des Hubschraubers entdeckt werden. Auch er wurde festgenommen. Die geraubten Gegenstände wurden sichergestellt.

Link: