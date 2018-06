Taschendiebinnen erbeuteten 45.000 Euro

Die Wiener Polizei hat zwei Frauen festgenommen, denen sie zumindest 19 Delikte nachweisen kann. Die Bulgarinnen sollen dabei 45.000 Euro Beute gemacht haben. Beide Frauen sind in Haft.

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) fielen die Frauen bei einer Streife am Dienstag auf dem Elterleinplatz in Hernals auf. Die Frauen gingen in mehrere Banken und hielten offenbar Ausschau nach möglichen Opfern. Danach fuhren sie mit der Straßenbahn nach Ottakring. Wieder in einer Bank, dieses Mal am Richard-Wagner-Platz, wurden sie kurz vor Mittag auf eine Pensionistin aufmerksam, die Geld behob. Sie folgten der 90-Jährigen in ein Bekleidungsgeschäft und bestahlen sie.

Eine Verdächtige seit 2016 aktiv

Die Polizisten schritten ein und nahmen die beiden Frauen fest. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Verdächtigen teilweise unabhängig voneinander insgesamt 19 ähnliche Diebstähle begangen hatten. Die 36-Jährige hatte bereits seit 2016 in öffentlichen Verkehrsmitteln Geldbörsen gestohlen, sie war bereits polizeilich gesucht worden. Ihre 26-jährige Komplizin hatte ihre Opfer immer gezielt in Banken aufgespürt und nach Bargeldbehebungen bestohlen. Beide Frauen sitzen nun in Haft.