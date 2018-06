Neubau schlägt neue 13A-Route vor

Der Streit um eine Alternativroute des 13A durch Neubau geht weiter. Bezirksvorsteher Markus Reiter hat jetzt den Wiener Linien eine Strecke durch die Stiftgasse vorgeschlagen, die auch die Wirtschaftskammer favorisiert.

Eine Umleitung des Busses über die Stiftgasse wäre eine „unkomplizierte Alternative“, sagte Reiter. Die am Mittwoch präsentierte „Notvariante“ mit einer Teilung der Buslinie lehnt der grüne Bezirksvorsteher ab. „Eine zufriedenstellende Lösung für alle muss absolute Priorität haben“, betonte er.

Die Stiftgasse wäre seiner Ansicht nach eine vernünftige Lösung. Sie sei breit genug, außerdem sei der 13A dort während der Arbeiten in der Mariahilfer Straße bereits unterwegs gewesen. In der Neubaugasse einen 18 Meter langen Gelenksbus ohne eigene Fahrspur gegen die Fahrtrichtung zu führen, schaffe hingegen zahlreiche Probleme.

Wiener Linien

Wirtschaftskammer unterstützt Bezirk

Auch der Obmann des Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, Rainer Trefelik, plädierte für die Stiftgasse. Die 250 Unternehmen in der Neubaugasse seien dagegen, dass der Bus dort fährt. In der Stiftgasse seien hingegen nur 24 Firmen betroffen - und diese hätten auch nichts gegen den 13A in ihrer Gasse, wie er versicherte. Er berichtete von einem bereits erfolgten Gespräch mit den Wiener Linien, die sich aufgrund des Baustellenverkehrs in der Stiftgasse jedoch gegen diese ausgesprochen hätten.

Doch Zu- und Abfahrten zur Baustelle werde man über Jahre hinweg auch in der Neubaugasse haben, gab er zu bedenken. Außerdem gebe es in der Stiftgasse deutlich mehr Spielraum - übrigens auch für die Unterbringung von Bau-Containern, wie Trefelik befand. Gemeinsam mit Reiter ersuchte er die Wiener Linien, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Reiter appellierte zudem an das Verkehrsunternehmen, künftig keine „ungeprüften Lösungen“ mehr medial zu kolportieren - mehr dazu in 13A künftig möglicherweise zweigeteilt.

Gegenverkehr für 13A

Dass die stark frequentierte Linie ab dem kommenden Jahr nicht mehr von der Mariahilfer Straße in die Kirchengasse einbiegen kann, sorgt schon seit längerer Zeit für Debatten. Denn die Wiener Linien wollen in beiden Richtungen durch die Neubaugasse fahren. Die dafür nötigen Umbauten und die Tatsache, dass der Bus dann gegen die Einbahn fahren würde, stoßen im Bezirk aber auf Kritik.

Links: