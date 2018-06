Moschee-Verein: „Wir sind geschockt“

Unter den von der Regierung geplanten Moschee-Schließungen ist auch jene der „Grauen Wölfe“ am Antonsplatz in Favoriten. Der Moschee-Verein „Nizam-i Alem“ weist Vorwürfe zurück und hat Einspruch gegen die Schließung eingelegt.

Dem Moschee-Verein „Nizam-i Alem“ ist am Freitag die Weiterführung untersagt worden. Grund dafür ist der illegale Betrieb gewesen, was auch von der islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) selbst gemeldet wurde, wie Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) erklärte. Die Moschee am Antonsplatz stehe im Verdacht, unter Einfluss der als extremistisch und faschistisch eingestuften türkischen „Grauen Wölfe“ zu stehen - mehr dazu in „Keine positive Einstellung zu Österreich“

Vertreter des Moschee-Vereins „Nizam-i Alem“ in Wien-Favoriten haben sich am Freitagvormittag gegenüber Journalisten schockiert von der angeordneten Schließung gezeigt. „Wir haben damit nicht gerechnet“, sagte einer der beiden Männer, die einen Zettel mit der Aufschrift „Camii kapalidir - Geschlossen“ auf die Eingangstür hängten. Der Verein habe beim Kultusamt bereits Einspruch erhoben.

Wolfsgruß - Zeichen rechtsextremer Gruppierungen

Abgesehen von einigen Journalisten und Passanten waren am Vormittag keine Menschen vor dem Kellereingang der Moschee, die sich in einem Haus am Antonsplatz befindet, zu sehen. „Wir sind geschockt“, sagte der Vertreter der Moschee, der seinen Namen nicht nennen wollte, auf Nachfrage der Journalisten. Von der Schließung habe er aus den Medien erfahren. „Wir werden jetzt abwarten, wie es sich entwickelt.“

Die Vorwürfe gegenüber der Moschee - von dort sind Anfang März Fotos von Kindern aufgetaucht, die den faschistischen Wolfsgruß zeigen -, wies er von sich. „Das stimmt alles nicht.“ Man habe nie den sogenannten Wolfsgruß gemacht, beteuerte er - wobei er das Zeichen der rechtsextremen Gruppierung der „Grauen Wölfe“ vorführte - mehr dazu in

Bescheid an Islamische Glaubensgemeinschaft

Neben der Einrichtung am Antonsplatz sollen in Wien noch drei weitere Moscheen zugesperrt werden. Eine davon ist die As-Sunnah-Moschee (VSC Kulturverein) in der Garbergasse in Wien-Mariahilf. Die weiteren betroffenen Häuser wurden mit Verweis auf die Amtsverschwiegenheit nicht genannt.

Zudem will die Regierung 40 der 260 Imame in Österreich ausweisen. Sie würden vom Ausland finanziert, was das Islamgesetz verbietet. Für zwei Prediger gibt es schon negative Aufenthaltsbescheide, sagte Innenminister Herbert Kickl am Freitag.

In Österreich gibt es laut Kultusamt rund 350 Moscheen, sieben davon sind wegen Verstoßes gegen das Islamgesetz zu schließen, gab die Bundesregierung bekannt. Ausgestellt wurden zwei Bescheide, die jeweils an die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) und die Betreiber ging.

