Grüne vor Neuregelung für Spitzenkandidat

Bei ihrer Landesversammlung wollen die Wiener Grünen heute die Wahl der Spitzenkandidaten oder des Spitzenkandidaten für die nächste Gemeinderatswahl neu regeln. Ein Thema wird auch der geplante Lobau-Tunnel sein.

Bis jetzt hatten die Wiener Grünen ein striktes Listenwahl-System, das oft auch intern für Probleme gesorgt hat. Wie bereits im Vorfeld der heutigen Landesversammlung durchgesickert ist, soll die Spitze der Grünen künftig per Brief gewählt werden.

Sollten die entsprechenden Anträge heute angenommen werden, dürfen sich Personen, die für den ersten Platz kandidieren möchten, künftig schriftlich bewerben. Jeder Stimmberechtigte enthält daraufhin entsprechende Unterlagen - und darf eine Person unterstützen. Die „ausreichend unterstützten“ Kandidaturen werden dann den Wahlberechtigten vorgestellt - mehr dazu in Grüne ändern Wahlmodus für Spitzenkandidatur.

Hochspannung bei den Grünen Bei der Landesversammlung der Grünen am Samstag soll es um neue Statuten und einen neuen Wahlmodus gehen.

Medien nicht bei Personaldebatte

Die heikle Personaldebatte wird bei der Landesversammlung hinter verschlossenen Türen geführt, Medien dürfen nicht dabei sein. Ob Maria Vassilakou die Grünen als Spitzenkandidatin in die Gemeinderatswahl 2020 führen wird, soll sich heute nicht entscheiden. In Medienberichten sind immer wieder Klubobmann David Ellensohn, Landessprecher Joachim Kovacs und Gemeinderat Peter Kraus als Konkurrenten genannt worden - mehr dazu in Grüne suchen Führungsteam für Wien-Wahl.

Dafür wird es bei der Landesversammlung unter anderem um den geplanten Lobau-Tunnel gehen: Die Grünen wollen einen Leitantrag gegen das Projekt beschließen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte über den Einspruch von Tunnelgegnern und Umweltschützern zur UVP des Lobautunnels entschieden und der ASFINAG den Bau gestattet. Lobautunnel: Befürworter erleichtert