„Langer Tag“ zum Tabuthema Darm

Rund 10.000 Wiener leiden an chronischen Darmerkrankungen - die gelten aber als Tabuthema, über das Betroffene nicht gern sprechen. Informationen gibt es heute bei einem „Langen Tag“ im MuseumsQuartier.

Chronische, entzündliche Darmerkrankungen, kurz CED, sind lebenslang und unheilbar. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto besser kann sie behandelt werden. Die Zahl der CED-Erkrankungen ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Auch in Wien müssen deshalb immer mehr Menschen ins Krankenhaus. Die Spezialambulanz für CED ist im AKH. Jährlich werden dort bis zu 2.500 Patienten behandelt. Es ist die größte derartige Einrichtung in Österreich.

Erkrankungen in frühen Stadien heilbar

Beim „Langen Tag des Darms“ im MuseumsQuartier soll mit Vorträgen und Informationsständen auf Symptome und Behandlung aufmerksam gemacht werden. Bei der Präsentation des Programms verwiesen die Veranstalter auf die Symptome wie Durchfall, Blähungen, Verstopfung oder Bauchkrämpfe. Kaum jemand spricht gerne darüber, den Kopf in den Sand zu stecken kann aber in vielerlei Hinsicht fatal sein.

Mehr als 2.000 Menschen sterben in Österreich pro Jahr an Darmkrebs. In den frühen Stadien wären fast alle Kolonkarzinomerkrankungen heilbar, nämlich durch konsequenten Aufspüren und Entfernen von Darmpolypen ab dem 50. Lebensjahr. Neun von zehn Krebserkrankungen könnten so schon im Vorfeld verhindert werden. Allerdings sind einerseits Erkrankungen des Verdauungstraktes grundsätzlich weiterhin schambehaftet und oft still vor sich hin gelitten, andererseits fürchten sich rund 70 Prozent der Patienten vor der heute schmerzlosen und ungefährlichen Vorsorge-Untersuchung.

Begehbares Modell mit 20 Meter Länge

Der „Lange Tag des Darms“ 2018 wird veranstaltet durch den Verein „darm plus“ in Kooperation mit der Krebshilfe Wien. Veranschaulicht wird die Relevanz des Themas unter anderem durch ein 20 Meter langes, begehbares Darmmodell oder die Koloskopie im Selbstversuch. Experten klären darüber auf, wie man selbst zu einer Linderung beitragen kann, präsentieren vielversprechende Forschungsergebnissen wie der Bedeutung des Mikrobioms oder widmen sich den Themen Entspannung und Rahmenbedingungen für bestmögliche Lebensqualität.

