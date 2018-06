Cup-Finale in Generali-Arena

Die Endspiele des ÖFB-Cups werden in den nächsten vier Jahren in der generalüberholten Generali-Arena in Wien-Favoriten ausgetragen werden. Das Heimstadion der Austria setzte sich gegen drei Mitbewerber durch.

Das ÖFB-Präsidium entschied in einer Sitzung am Freitag gegen Innsbruck, Klagenfurt und Linz und für die nun 17.500 Zuschauer fassende Heimstätte von Austria Wien, in der 2020 auch das Finale der Frauen-Champions-League stattfindet.

„Wir bedanken uns für das Interesse der vier Stadien-Betreiber, können mit der Generali-Arena einen idealen Final-Standort fürs Jubiläumsjahr präsentieren“, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner angesichts des 100-jährigen Bestandsjubiläum des Cupbewerbs im kommenden Jahr.

„Nicht-kommerzieller Name“ für Cup-Spiele

Markus Kraetschmer, „Hausherr“ und Vorstands-Vorsitzender der Austria, zeigte sich erfreut: „Wir sind sehr stolz, mit unserer neuen Generali-Arena erneut Ausrichter eines Top-Events sein zu können. Dass wir als Rekordcupsieger im Jahr 2019 beim 100-jährigen Jubiläum diese Veranstaltung im eigenen Haus haben, ist zusätzlich eine schöne Geschichte.“

Zudem kündigte der Verband an, dass das Stadion „analog der internationalen UEFA-Klubwettbewerbe“ für die Cup-Spiele noch einen „nicht-kommerziellen Namen“ bekommen soll.

Eröffnung gegen Borussia Dortmund

Die umgebaute Generali Arena wird am 13. Juli eröffnet. Die Austria wird dabei ein Spiel gegen den deutschen Spitzenclub Borussia Dortmund bestreiten. Das Stadion wird um 42 Millionen umgebaut und erweitert - mehr dazu in Austria-Stadion eröffnet am 13. Juli.

Im Herbst wird es erstmals in der Generali-Arena auch ein Länderspiel geben. Das Freundschaftsspiel zwischen Österreich und Schweden am 6. September wird in Favoriten über die Bühne gehen - mehr dazu in Test gegen Schweden in neuem Austria-Stadion (sport.ORF.at).