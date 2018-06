Mordalarm: 69-Jährige vergiftet?

Mordalarm in Wien-Favoriten: Die Polizei hat in einer Wohnung die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihren 82-jährigen bewusstlosen Lebensgefährten gefunden. Die Frau könnte durch eine Medikamentenvergiftung gestorben sein.

Der Leiter einer Senioren-Betreuungseinrichtung hatte die Beamten am Freitagabend informiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatte der 82-Jährige eine Betreuerin nicht in die Wohnung in der Franz-Koci-Straße gelassen, der Mann reagierte nicht auf Läuten und Klopfen.

Frau wohl an Medikamenten-Cocktail verstorben

Als die Beamten die Tür öffneten, stießen sie zunächst auf die Leiche der 69-Jährigen. Wie Harald Sörös, Sprecher der Landespolizeidirektion, erklärte, war die Frau schwer krank. Sie dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand an einem Medikamenten-Cocktail gestorben sein, den ihr vermutlich ihr Partner verabreicht hatte.

Anschließend nahm der 82-Jährige dieselben Medikamente ein, um sich zu vergiften. Welche Mittel es gewesen seien, gab die Polizei nicht bekannt. Es handle sich „mehr um eine tragische Familiengeschichte als um einen klassischen Mord“, hieß es seitens der Polizei. Der 82-Jährige konnte dank der Erstversorgung und der anschließenden spitalärztlichen Behandlung gerettet werden. Zu seinem aktuellen Befinden meinte Sörös: „Er lebt.“