Herbst-Länderspiele im Happel-Stadion

Der Österreichische Fußball-Bund und die Stadt Wien haben sich auf weitere Länderspiele im Ernst-Happel-Stadion geeinigt. Die Heimspiele gegen Nordirland und Bosnien-Herzegowina finden im Happel-Stadion statt.

Der ÖFB bestätigte am Sonntag unmittelbar vor dem Länderspiel gegen Brasilien eine Einigung für künftige Länderspiele mit der Stadt Wien. Der neue Kooperationsvertrag, den ÖFB-Präsident Leo Windtner und Wiens neuer Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) unterschrieben, regelt unter anderem die finanziellen Abgeltungen seitens des ÖFB für Länderspiele neu. Wien hatte schon vor dem Wechsel in der Stadtregierung auf eine angemessene Erhöhung der Mietkosten gedrängt.

Für den ÖFB verhandelten neben Windtner auch Generalsekretär Thomas Hollerer und Wirtschaftsbetriebe-Geschäftsführer Bernhard Neuhold, für die Stadt Wien neben Hacker auch der neue Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ). Zwei Termine hatten Hacker und Windtner alleine in der vergangenen Woche, am Sonntag erfolgte die Einigung. „Mit der heute unterzeichneten Vereinbarung gibt es keinen Sieger und keinen Verlierer, daher ist es ein guter Kompromiss“, meinte Hacker. „Der einzige Sieger ist der Sport - und so soll es auch sein.“

APA/Hans Punz

Erstmals Länderspiel in Generali-Arena

Die bisherige Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Wien als dessen Eigentümerin wäre nach dem Brasilien-Spiel ausgelaufen. Für das Heimspiel gegen Nordirland am 12. Oktober muss der ÖFB der UEFA bis nächste Woche sein Stadion nennen - mehr dazu in ÖFB noch ohne neuen Vertrag für Happel-Stadion.

Die Gespräche für ein neues Nationalstadion soll laut ÖFB „mit der nötigen Ruhe geführt werden“. Stadtrat Hacker hatte zuletzt den Bund - in Person von Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) - in die Pflicht genommen, sich finanziell stärker an einem solchen Projekt beteiligen zu müssen. Ansonsten plädiere er aus Kostengründen für eine allfällige Sanierung der Arena - mehr dazu in Sportstadtrat gegen Happel-Stadion-Neubau und Happel-Stadion: Strache will mit Hacker reden.

Ein weiteres Länderspiel findet im Herbst in Wien statt: Mit der Partie gegen Schweden findet erstmals ein Spiel in der Generali-Arena in Favoriten statt. Dort wird in den nächsten Jahren auch das Cup-Finale über die Bühne gehene - mehr dazu in Cup-Finale in Generali-Arena.