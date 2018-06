Jazz Fest mit Cee-Lo Green und Quasthoff

Zum 28. Mal findet das Jazz Fest in Wien statt, von heute bis 10. Juli. Stars wie Cee-Lo Green, Corinne Bailey Rae und Thomas Quasthoff versorgen das Publikum mit musikalischen Highlights aus Jazz - und auch Country, Pop und Soul.

Das Jazz Fest Wien startet diesmal mit ungewöhnlichen Klängen: US-Musiker Kris Kristofferson steht zum Auftakt am Freitag mit Country- und Folk-Musik auf der Bühne der Stadthalle. Begleitet von drei Kollegen singt der 81-Jährige seine größten Hits wie „Me and Bobby McGee“.

Musikalische Highlights in der Staatsoper

Auch in der Staatsoper am Ring wird groß aufgespielt. Neben der niederländischen Sängerin Caro Emerald und Stimmgrößen wie Thomas Quasthoff und Melody Gardot ist auch US-Superstar Cee-Lo Green am 6. Juli erstmals live in Wien. Weltweite Bekanntheit erlangte der 43-Jährige durch seine Zusammenarbeit mit Danger Mouse. Als Duo Gnarls Barkley, landeten die beiden mit „Crazy“ einen weltweiten Hit. 2012 trat Green gemeinsam mit Madonna bei der Halftime-Show des Super Bowl auf.

Ein weiteres Highlight des Festivals ist der Auftritt der britischen Soulsängerin Corinne Bailey Rae. 2006 stürmte sie mit ihrem gleichnamigen Debütalbum 2006 an die Spitze der UK-Charts. Mit eingängigen Songs wie „Put Your Records On“ landete sie Erfolg um Erfolg. Die britische Musikerin hat sich seitdem als Songwriterin im Schnittfeld von Pop, Soul und R’n’B etabliert.

Am 7. Juli tritt Bailey Rae in der Staatsoper auf und singt dabei Songs aus ihren bereits veröffentlichten Alben. „Es soll eher eine Retrospektive werden, weil ich dort ja bisher nicht gespielt habe. Es wird Songs von allen drei Alben geben. Ich hoffe, die Leute genießen das“, so Bailey Rae im Interview mit der APA.

Gratiskonzerte auf dem Rathausplatz

Ein traditioneller Fixpunkt beim Festival ist auch das Open-Air-Konzert an der Spittelauer Lände am 30. Juni. Die Tickets dafür kosten auch heuer wieder nur zwei Euro. Die Wiener Formation 5/8erl in Ehr’n ist dabei ebenso auf der Bühne wie die Band Count Basic mit ihrem Gitarristen Peter Legat, sowie die Afro Cuban All Stars.

Ergänzt wird das Angebot von drei Gratiskonzerten auf dem Rathausplatz sowie einem umfangreichen Programm im Jazzland, wo es zu mehrtägigen Gastspielen von Dena Derose, Thomas Gansch, der Mojo Blues Band oder dem Harri Stojka Trio kommt. Auf der Summerstage am Donaukanal treten Die Mayerin und Ina Regen auf.

