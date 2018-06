Vassilakou rückt von Citymaut ab

Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) zieht ihre Forderung nach einer Citymaut zurück - falls eine 365-Euro-Jahreskarte für die Ostregion kommt. Den Protest gegen den Lobautunnel setzen die Grünen fort.

Vassilako zeigte sich in einer Pressekonferenz am Montag ausdrücklich erfreut über den jüngsten Vorstoß von Vertretern der SPÖ Wien, Niederösterreich und Burgenland. Neben Bürgermeister Michael Ludwig hatten Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl und der niederösterreichische Landesrat Franz Schnabl hatten am Sonntag gemeinsame Anstrengungen für die Einführung eines 365-Euro-Tickets für die gesamte Ostregion versprochen - mehr dazu in Ludwig lehnt Citymaut ab.

„Ich sage: wunderbar“, lobte Vassilakou am Montag das Vorgehen der SPÖ-Politiker. Unverändert bleibt hingegen die Haltung der Grünen zum Lobautunnel. Das Großprojekt wird weiter vehement abgelehnt, wie Vassilakou erklärte.

APA/Helmut Fohringer

Konflikt um Beleidigungen

Der Lobautunnel hatte schon in den vergangenen Tagen zu verschärften Differenzen zwischen Grünen und SPÖ geführt. Bei der Landesversammlung der Grünen hatte Landessprecher Joachim Kovas am Samstag die SPÖ in der Donaustadt als „Feiglinge“ bezeichnet - mehr dazu in Grüne: Kandidatensuche ab August. SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak sprach am Sonntag von Beleidigungen, die abzulehnen seien.