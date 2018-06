Einsatzkräfte retteten Fuchs, Hunde und Taube

Polizei, Rettung und Feuerwehr haben in Wien am Wochenende einige Tiere aus misslichen Lagen gerettet. Ein Fuchs, eine Taube, zwei Hunde und ein Eichhörnchen wurden von den Einsatzkräften versorgt.

Dem größeren Hund war eine metallene Blumenbeeteinfassung am Alsergrund beinahe zum Verhängnis geworden. „Er steckte in den Gitterstäben fest und konnte weder vor noch zurück“, berichtete Brandkommissär Lukas Schauer. Die Feuerwehrleute zerschnitten mit einer Metallsäge einen Stab. Das Frauerl konnte ihren Liebling unverletzt in Empfang nehmen.

Fuchs in Liesing gefangen

Nahezu gleichzeitig rückte die Feuerwehr in Liesing aus. Es galt einen wenige Wochen alten, geschwächten Fuchs im Innenhof eines Hauses einzufangen. Das Wildtier wurde in eine Aluminiumkiste gesetzt und durfte so auf die Feuerwache reisen. Von dort brachte es der Veterinärdienst auf die Veterinärmedizinische Universität Wien.

Taube und Eichhörnchen an Tierrettung

Eine Passantin bescherte den Beamten der Polizeiinspektion Preindlgasse Sonntagfrüh zwei tierische Klienten. Sie hatte unter einem Baum in der Premreinergasse in Hietzing zwei verletzte Tiere entdeckt: Das Eichhörnchen dürfte sich beim Sturz aus dem Nest Blessuren im Gesicht zugezogen haben. Die Taube hatte Probleme mit ihrem rechten Flügel. Beide wurden auf der Inspektion erstversorgt und dann der Tierrettung überantwortet.

Berufsrettung Wien

Die besorgten Besitzer eines kleinen Hundes brachten ihren Liebling hingegen selbst in die Rettungsstation Hernals. „Das Tier war zuvor aus einem Fenster gefallen und sehr aufgeregt“, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien. Die Sanitäter verabreichten dem Hund Sauerstoff, und die Besitzer wurden bei der Suche nach einem Tierarzt unterstützt.