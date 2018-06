Baustelle auf der Zweierlinie vor Abschluss

Wegen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr sind in Wien viele Baustellen schon im Frühjahr eingerichtet worden. Auf der Zweierlinie soll es mit den Behinderungen bald vorbei sein.

„Alle Baustellen, die den Verkehr behindern sind Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche Geschichte. Es wird noch Restarbeiten geben, aber die werden den Verkehr nicht mehr sehr behindern“, versprach Baustellen-Koordinator Peter Lenz bei einem Lokalaugenschein auf der Zweierlinie gegenüber „Wien heute“.

Ringstraße teilweise gesperrt

Im Bereich Zweierlinie wurden in den vergangenen Tagen Vorarbeiten für die Errichtung der U-Bahn-Linie U5 durchgeführt. Sogar der neue Fahrbahnbelag war nötig, um die schweren Baufahrzeuge dann besser tragen zu können. „Für den U-Bahn-Bau müssen Straßenbauarbeiten gemacht werden. Einerseits, damit die Konstruktion verstärkt wird. Aber natürlich müssen auch die Einbauten wie Wasser, Gas, Fernwärme dem großen U-Bahn-Bau Platz machen“, erklärte Lenz.

Neben der Zweierlinie sind auch Bauarbeiten auf der Ringstraße in das Frühjahr verlegt worden - mehr dazu in Ring wird zwei Wochen gesperrt und Ringbaustelle sorgt für „paar Minuten“ Stau.

EU-Ratsvorsitz blockiert große Bauvorhaben

Wenn Österreich im zweiten Halbjahr den EU-Ratsvorsitz innehat, sind Bauarbeiten auf den großen Straßen der Innenstadt nicht möglich, ebenso wenig bei wichtigen Korridorer zwischen Flughafen und Stadt bzw. zwischen Zentrum und Austria Center Vienna. Trotzdem wird es heuer nicht weniger Baustellen geben, hieß es im April - mehr dazu in Trotz EU-Ratsvorsitz: „Nicht weniger Baustellen“.

Heuer soll der Spatenstich für die Errichtung der U-Bahn-Strecken U2 und U5 erfolgen. Das Linienkreuz U2/U5 beim Rathaus gilt als das wichtigste Zukunftsprojekt für die „Öffis“ in Wien. Ab der Station Rathaus wird die U2 in Richtung Süden zum Matzleinsdorfer Platz geführt. Die U5 übernimmt die bestehende U2-Strecke zwischen Karlsplatz und Rathaus und wird vorerst zum Frankhplatz verlängert. Mit der U5 bekommt Wien außerdem seine erste vollautomatische U-Bahn - mehr dazu in Linienkreuz U2/U5 in den Startlöchern.

