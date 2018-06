Hafen Open Air Festival findet doch statt

Die Crowdfunding-Kampagne des Hafen Open Airs ist schiefgegangen. Dennoch kann das Festival heuer wie geplant stattfinden, bestätigen die Veranstalter. Rainhard Fendrich ist Headliner des Austro-Pop-Events am Alberner Hafen.

Das Finanzierungsziel von 30.000 Euro hat das Hafen Open Air bei Weitem nicht erreicht: Nach der einmonatigen Crowdfunding-Kampagne stehen 3.720 Euro zu Buche. Veranstalter Michael Klammer hat daraus seine Schlüsse gezogen: „Crowdfunding kommt bei solchen Projekten glaub ich einfach nicht an in Österreich.“ Das Crowdfunding hätte auch als Vorfinanzierung dienen sollen, „um kein Minus zu machen“. Das eingenommene Geld werde jedenfalls wieder an die Spender zurück überwiesen.

Rainhard Fendrich als Hauptact

Die positive Nachricht für alle Austro-Pop-Fans: „Das Festival kann heuer auf jeden Fall stattfinden“, bestätigt Klammer. Er konnte noch einen Großsponsor an Land ziehen, der kommende Woche präsentiert werden soll. Damit soll das Hafen Open Air für heuer gesichert sein. Und zwar so, wie die Besucher es kennen: mit freiem Eintritt, einigen großen und vielen kleineren Bands.

Veranstaltungshinweis: Hafen Open Air Festival 17. und 18. August

Alberner Hafen

Freier Eintritt, Line-Up

Der bekannteste Headliner des Festivals, das am 17. und 18. August über die Bühne geht, steht bereits fest. Rainhard Fendrich soll am zweiten Festivaltag, dem Samstag, der Menge einheizen. Am Freitag spielen die Herren von Wir 4 die bekanntesten Hits von Austria 3. Zusätzlich performen an diesem Abend MEL VEE und Newcomer Luke Andrews. „Am Freitag setzen wir vor allem auf junge Leute“, erklärt Klammer.

Das vorläufige Line-up ist bereits auf Facebook einsehbar. Die Headliner spielen jeweils um 22.00. Überarbeitet wird derzeit die nostalgische Website. „Die neue Homepage kommt noch diesen Monat“, versichert Klammer.

Zukunft des Festivals noch ungewiss

Ansonsten setzt das Hafen Open Air auf sein altbewährtes Konzept: Österreichischen Nachwuchsbands soll eine große Bühne geboten werden. Bis zu 10.000 Menschen finden auf dem Areal am Alberner Hafen Platz. Heuer stehen die Veranstalter deshalb vor einer großen Herausforderung, weil der Hauptorganisator im Frühjahr verstorben ist - mehr dazu in Hafen Open Air kämpft ums Weiterbestehen.

Klammers gemeinnütziger Verein verdient kein Geld mit dem Festival, das Organisationsteam arbeitet größtenteils ehrenamtlich. 170.000 Euro kostet das Hafen Open Air insgesamt. Die Fördergelder der Stadt Wien betragen 20.000 Euro. Ob das Festival in den kommenden Jahren stattfinden kann, sei ungewiss, so Klammer. Gespräche mit der Stadt und Sponsoren laufen. Weitermachen will der Herzblutmusiker auf jeden Fall: „Der Wille ist da. Ob das Geld auch da ist, das wissen wir noch nicht.“

