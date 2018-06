Festnahmen: Opfer mit Messer bedroht

Die Wiener Polizei hat zwei Männer festgenommen, die mindestens sieben Raubüberfälle verübt und dabei Opfer auch mit Messern bedroht haben sollen. Die Polizei ersucht um die Veröffentlichung von Bildern der Verdächtigen.

Mindestens sieben Überfälle sollen die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren zwischen Februar und Mai in den Bezirken Leopoldstadt, Favoriten, Simmering und Liesing verübt haben.

LPD Wien

Es könnte noch weitere Opfer geben. Deshalb wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft um bundesweite Veröffentlichung der Bilder der Tatverdächtigen gebeten.

Zwölfjähriger erkannte Verdächtige

Die Festnahme der beiden verdächtigen Slowaken erfolgte durch einen Zufall: Ein Zwölfjähriger, der selbst ein Opfer bei einem Überfall war, erkannte die beiden Männer in der Quellenstraße in Favoriten. Der Jugendliche, dem beim Überfall das Handy gestohlen worden war, alarmierte die Polizei. Die beiden Männer sollen bei ihren Überfällen keine speziellen Tatorte ausgesucht haben, so Daniel Fürst, Pressesprecher der Polizei Wien, gegenüber Radio Wien.

LPD Wien

Überfälle wurden auf der Straße, in Stiegenhäusern von Mehrparteienhäusern aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln verübt. Die beiden Männer sollen ihre Opfer auch gewürgt und gestoßen haben, laut Polizei sollen sie auch Messer verwendet haben. Sachdienliche Hinweise zu möglichen weiteren Opfern werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57212 bzw. unter der DW 57800 erbeten.