Erdogan-Wahlwerbung an Wiener Schulen

Einige Wiener Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Tagen Post aus Ankara bekommen. In den Briefen, die direkt an die Jugendlichen adressiert sind, werden ihre Familien aufgefordert, AKP zu wählen.

Die Briefe gingen an - teils ehemalige - Schülerinnen und Schüler einer neuen Mittelschule in der Donaustadt und ein Gymnasium in Floridsdorf, wie der Stadtschulrat gegenüber wien.ORF.at einen Bericht der „Kronen Zeitung“ bestätigt. Im Stadtschulrat will man nicht ausschließen, dass auch weitere Schulen Post bekommen haben. In den Briefen werden die türkischen Familien eindeutig aufgefordert, die AKP, die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan, zu wählen.

Briefe werden nicht ausgehändigt

Der Absender ist die Adresse der Parteizentrale in Ankara - ob die Briefe tatsächlich von dort stammen, will man im Stadtschulrat nicht beurteilen. Jede Form der Wahlwerbung sei in Schulen allerdings jedenfalls abzulehnen - daher entschieden Stadtschulrat und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky gemeinsam, dass die Briefe nicht an die Jugendlichen ausgehändigt werden.

Das Außenministerium sowie das Bildungsministerium wurden informiert. Unklar ist noch, wie die Absender an die Adressen der Schulen und die Namen der Schülerinnen und gekommen sind.

