Wildtiere in Wien: Beobachtungsmission startet

Mehr als 600 verschiedene Arten von Wildtieren sind in Mitteleuropas Städten unterwegs. Wie viele der Säugetiere davon in Wien leben, will der Naturschutzbund jetzt genauer unter die Lupe nehmen und bittet Gartenbesitzer um Hilfe.

Während die Stadt schläft, kommen sie aus ihren Bauten. Igel, Dachse, Füchse und verschiedene Marderarten schleichen durch die Häuserfluchten und Gärten Wiens. Um den Bestand der nächtlichen Besucher nun genauer zu erforschen, startet der Naturschutzbund erstmals die Aktion „Nachts in meinem Garten“.

Gerade in Österreich, das im Einflussgebiet mehrerer Klimazonen liegt, sei es spannend die Artenvielfalt zu erforschen, so Dagmar Breschar vom Naturschutzbund. Mit der Aktion soll unter den städtischen Gartenbesitzern auch das Bewusstsein dafür geschaffen werden, welche Säugetiere in ihren Gärten vorkommen. Ebenfalls untersucht werden soll, wo eine Aufforstung nötig ist, um die Artenvielfalt wieder zu stärken.

naturbeobachtung.at_Gertrude Hauber

Fotofallen für nächtliche Tierfotos

Jeder Gartenbesitzer, kann als „Night-Watcher“ Bilder der nächtlichen Besucher machen und damit einen Beitrag zur Erforschung der heimischen Tierwelt leisten. Am Besten dafür eignen sich Fotofallen, mit deren Hilfe Tiere automatisch fotografiert oder gefilmt werden können.

„Alle, die jetzt noch keine Fotofallen-Kamera besitzen, können sich bewerben. Unter den Bewerbungen werden 20 ausgewählt, die dann Anfang Juli von uns kostenlos eine Fotofallen-Kamera zur Verfügung gestellt bekommen“, so Magdalena Maikl vom Naturschutzbund.

Alle Gartenbesitzer können ihre Fotos der nachtaktiven, tierischen Besucher auf der Plattform des Naturschutzbunds naturbeobachtung.at hochladen. Hier werden nicht nur die unterschiedlichen Tierarten mithilfe von Experten bestimmt - den besten Einsendungen bis Ende des Jahres winken neben einer Veröffentlichung auch Sachpreise wie Naturgarten- und Bestimmungsbücher oder T-Shirts.

