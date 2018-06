Toter Rekrut: Urteil wird erwartet

Heute soll das Urteil im Mordprozess gegen jenen Soldaten fallen, der im Oktober in einer Kaserne einen Rekruten erschossen hat. Während der 22-Jährige von einem Unfall spricht, geht die Staatsanwaltschaft von Vorsatz aus.

Am ersten Prozesstag am Wiener Landesgericht Anfang Juni schilderte der 22-jähriger Bursch den Vorfall in der Albrechtskaserne als tragischen Unfall. Er hatte am 9. Oktober 2017 einen um zwei Jahre jüngeren Grundwehrdiener erschossen. Der Angeklagte behauptete, er habe seinen Kameraden wecken und mit diesem eine Zigarette rauchen wollen. Dabei sei er gestolpert, aus seinem Sturmgewehr StG 77 hätte sich versehentlich ein Schuss gelöst - mehr dazu in Prozess: Soldat bei „Unfall“ getötet.

Waffe war gegen Vorschrift geladen und entsichert

Das Projektil drang dem 20-Jährigen aus unmittelbarer Nähe in den Kopf und durchschlug den Schädel. Er hatte keine Überlebenschance. Die Anklage wirft dem gebürtigen Salzburger Mord vor. Die Waffe war entgegen sämtlicher Vorschriften geladen und entsichert, was für den Staatsanwalt dafür spricht, dass es sich um keinen Schießunfall handeln kann: „Das ist eine Waffe, die dafür ausgerichtet ist, dass man in den Krieg zieht.“

Um überhaupt einen Schuss abgeben zu können, müsse man beim StG 77 zuerst eine Spannschiene kraftvoll zurückschieben und nach vorne drücken. Erst dann sei eine Patrone im Lauf. Zusätzlich muss die Waffe dann noch entsichert werden. All das habe der Angeklagte auf den wenigen Metern Richtung Ruheraum getan, gab der Staatsanwalt zu bedenken. Er geht davon aus, dass der Angeklagte die Waffe in Tötungsabsicht ausgelöst hat.

Wollte „letzte Zigarette teilen“

Der 22-Jährige hatte gemeinsam mit dem später Getöteten und einem dritten Grundwehrdiener in einem sogenannten Wachrad Dienst versehen. Im Rahmen seiner Grundausbildung hatte er ein einziges Mal mit dem Sturmgewehr StG 77 geschossen. Mit dem Getöteten habe er sich „perfekt verstanden, von Anfang an“, versicherte der Angeklagte. Der 20-Jährige - wie er mit türkischen Wurzeln - habe ihn wegen seines Übergewichts nicht gehänselt, während ihn andere „Jumbo“ nannten.

Am gegenständlichen Abend habe er mit dem 20-Jährigen seine letzte Zigarette teilen und ihn daher wecken wollen. Beim Betreten des Ruheraums sei er ins Stolpern gekommen: „Vielleicht über meine eigenen Füße, vielleicht war ein Schuhband offen, ich weiß es nicht.“ Er sei auf den Boden gefallen, habe aber keinesfalls die Waffe beschädigen wollen. Deswegen habe er das Sturmgewehr, das er in der rechten Hand hielt, „ausgelassen“. Da habe sich der Schuss gelöst: „Es war ein ohrenbetäubender Krach.“

Entsichert sei die Waffe gewesen, weil ihm das Sturmgewehr kurz zuvor auf den Boden gefallen sei. Dabei sei ungewollt eine Patrone in den Lauf geraten. Dass das StG 77 nicht gesichert war, erklärte der Angeklagte damit, dass er ständig mit dem Sicherung „gespielt“ hätte, „wenn ich draußen war. Es war der einzige Zeitvertreib, wenn man stundenlang draußen steht“. Er habe gern „die Sicherung hin- und hergeschoben, damit die Zeit vergeht.“ Mehr dazu in - Toter Soldat: Waffe repetiert bei Aufprall.

Zehn bis 20 Jahre Haftdrohung

Der dritte Grundwehrdiener in dem Wachrad hatte im Vorfeld andere Kameraden vor dem Angeklagten und dessen sorglosem Umgang mit dem Sturmgewehr gewarnt. „Passt’s auf mit dem. Er spielt sich gern mit der Waffe“, empfahl der junge Mann seinen Kameraden. Wie er als Zeuge dem Schwurgericht verriet, habe der 22-Jährige zum Zeitvertreib gern repetiert. Für Donnerstag ist ein Urteil zu erwarten. Dem 22-Jährigen drohen bei einem anklagekonformen Schuldspruch zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

