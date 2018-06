Fußball-WM: Elf Panamaer fiebern in Wien mit

Österreich nimmt zwar nicht an der Fußballweltmeisterschaft teil, dennoch werden in Wien wohl Daumen gedrückt: Hier leben Menschen aus allen Teilnehmerländern. Am meisten aus Serbien, aber auch elf Panamaer und Panamaerinnen.

Schon beim Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi Arabien ist das Ergebnis klar - zumindest wenn man sich die Unterstützerinnen und Unterstützer in Wien ansieht. Der Gastgeber ist seinem Gegner weit überlegen: 15.593 Russinnen und Russen nennen Wien ihr Zuhause, deutlich weniger Menschen haben einen saudischem Pass (308), wie die Magistratsabteilung 23, zuständig für Statistik, erhoben hat.

Ronaldo führt gegen Messi

Die meisten Fans in Wien hat wohl Serbien mit 77.306 Staatsangehörigen. Gleich danach folgt Deutschland - derzeit leben 45.462 Deutsche in Wien. Ebenfalls mit Fans in den Zehntausenden können Polen (42.555) und Kroatien (22.089) punkten. Bei den Superstars heißt es bei der WM wieder Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi - mit 1.411 in Wien lebenden Portugiesinnen und Portugiesen dribbelt Ronaldo seinen Rivalen allerdings locker aus. Fans aus Messis Herkunftsland Argentinien leben nur 200 in Wien.

Niko Ostermann

Die Schlusslichter der Bevölkerungstabelle der Wahl-Wienerinnen und -Wiener bilden Costa Rica (49), Urugay (43) und Pananma. Mit elf Panamaern und Panamaerinnen geht sich gerade so eine eigene Fußballmannschaft aus. Insgesamt sind 246.783 Menschen aus den 32 WM-Teilnehmerländern in Wien beheimatet, die Daten entstammen der Bevölkerungsstatistik der Statistik Austria.

