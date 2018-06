Asterix streitet auf Wienerisch

Die Abenteuer von Asterix und Obelix sind bereits in 110 Sprachen und Dialekten erschienen. Der Musiker Ernst Molden übersetzte nun seinen Lieblingsband „Streit um Asterix“ ins Wienerische. Am Sonntag wird er präsentiert.

„Mia schreim es fuffzga Joa vuan Dschiesas. De Röma hom se gaunz Gallien eignaad. Gaunz Gallien? Schmeggs!“ So klingt Asterix auf Wienerisch, in der Übersetzung von Molden. Es ist nach fast 20 Jahren der vierte Einzelband der Reihe „Asterix redet Wienerisch“. Molden tritt dabei als Übersetzer in die Fußstapfen von H.C. Artmann und Kurt Ostbahn - bzw. Günter Brödl, den Texter hinter der Kunstfigur.

Asterix® - Obelix® - Idefix ® / © 2018 Les Éditions Albert René

Wiener Streitkultur trifft Asterix

Molden habe sich den 15. Band der Comicreihe, „Streit um Asterix", ausgesucht, weil „Wien so eine schöne Streitkultur hat“, sagt Moldens Manager Charlie Bader im Interview mit wien.ORF.at. Beim Übersetzung habe sich Molden vorgestellt, „wie das in Wien ausschauen und wie ein solcher Streit in Wien ausgehen würde.“ „Kööch uman Asterix“ lautet der wienerische Titel, Namen, Speisen und die Handlung bleiben jedoch ebenso unverändert wie die Comic-Bilder. Ein Wiener Schnitzel würde man also vergeblich suchen.

Collage Schnedt

In der 1970 erstmals erschienen Geschichte „Streit um Asterix“ versucht Julius Caesar mit Hilfe des Römers Tullius Destructivus die Gallier zu besiegen. Destructivus soll in dem kleinen gallischen Dorf Missgunst und Zwietracht säen, um so einen Keil in die Gemeinschaft zu treiben. Doch Caesar hat die Rechnung ohne Asterix und Obelix gemacht.

Veranstaltungshinweis „Kööch uman Asterix“, Konzert und Lesung mit Ernst Molden, Willi Resetarits und Gerald Votava, am 17. Juni 2018 um 11.00 Uhr im Stadtsaal, Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Präsentation im Stadtsaal

Mit der Unterstützung seiner Freunde Willi Resetarits und Gerald Votava bringt Molden das wienerische Abenteuer rund um die widerspenstigen Gallier am 17. Juni auf die Bühne des Stadtsaals. Resetarits und Votava seien „ausgesuchte Asterix-Experten“ heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Resetarits personifiziert ja die Kunstfigur des Kurt Ostbahn, der mithilfe von Günter Brödl bereits zwei Asterix-Bände ins Wienerische übersetzte.

Bei dem vorerst einmaligen Event wird die Lesung aus dem „Kööch uman Asterix“ mit einigen Liedern aus dem gemeinsamen Schaffen von Molden, Vovota und Resetarits ergänzt. „Zum besseren Verständnis“, wie es heißt.

