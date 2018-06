U-Kommission zu KH-Nord kann starten

Die Untersuchungskommission zu den Verfehlungen rund um das Krankenhaus Nord kann starten. Die Vorsitzenden für die Untersuchungskommission zum Krankenhaus Wien-Nord sind fix. Nächste Woche findet die erste Sitzung statt.

Die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien, Elisabeth Rech, wird die Kommission leiten. Als ihr Stellvertreter wird der Notar Johannes Klackl fungieren. Das teilte Gemeinderats-Vorsitzender Thomas Reindl (SPÖ) mit. Am Mittwoch wird bereits die erste Sitzung stattfinden.

Auf ein Jahr begrenzt

Präsentiert werden die Vorsitzende und ihr Stellvertreter zuvor am Montag bei einem Pressetermin, hieß es. Die Kommission, in der alle Gemeinderatsfraktionen vertreten sind, wurde von den Regierungsparteien SPÖ und Grüne selbst initiiert. In der Kommission hat - gemäß der Mandatsstärke im Stadtparlament - die SPÖ acht Sitze, die FPÖ sechs, die Grünen zwei und die ÖVP und NEOS jeweils einen Sitz. Die Dauer einer U-Kommission ist laut Stadtverfassung auf ein Jahr begrenzt, wobei die Frist bereits mit der Einsetzung beginnt.

Die Kommission soll das Geschehen rund um den - noch laufenden - Bau des Großspitals in Floridsdorf durchleuchten. Der Rechnungshof hat zuletzt eine mehrjährige Verzögerung und einen massiven Kostenanstieg um bis zu 400 Mio. Euro bekrittelt. Auch die umstrittene Beschäftigung eines Energetikers dürfte in der Kommission zur Sprache kommen - mehr dazu in Energetik im KH Nord: Staatsanwalt prüft .

