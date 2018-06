Regenbogenparade: 200.000 Menschen erwartet

Bei der 23. Regenbogenparade erwarten die Veranstalter heute über 200.000 Teilnehmer - was ein neuer Rekord wäre. Bei der Abschlusskundgebung tritt unter anderem Conchita auf. Für die Parade wird etwa der Ring gesperrt.

Die Parade ist der Höhepunkt der Vienna Pride, die heuer in Vorbereitung auf die große EuroPride 2019 zu einem zweiwöchigen Festival mit Veranstaltungen in ganz Wien ausgeweitet wurde. „Wir erwarten über 200.000 Menschen“, sagte Katharina Kacerovsky, Geschäftsführerin der Stonewall GmbH, die das Event organisiert. Im vergangenen Jahr waren es laut Angaben der Veranstalter 180.000 Teilnehmer - mehr dazu in Regenbogenparade mit prominenten Rednern.

APA / Herbert Neubauer

Der Demozug startet um 14.00 Uhr auf Höhe des Rathausplatzes. Die Parade wird sich gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai und wieder zurück zum Pride Village bewegen, wo die „Celebration“ mit Ansprachen von Aktivisten und Politikern sowie der Prämierung der besten Paradenbeiträge stattfinden wird.

Ring abschnittsweise gesperrt

Die Abschlusskundgebung findet voraussichtlich ab 19.30 Uhr statt. Als Redner sind unter anderem SPÖ-Chef Christian Kern, Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sowie die Grünen Gemeinderäte Peter Kraus und Jennifer Kickert in Vertretung von Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou angekündigt. Danach ist ein Auftritt von Conchita geplant. Die Moderation übernehmen Miss Candy und Alfons Haider.

Während der Veranstaltung werden sowohl die Ringstraße als auch der Franz-Josefs-Kai für den Verkehr abschnittsweise gesperrt. Die erste Ringsperre wird gegen 11.30 Uhr zwischen Operngasse und Börse beginnen. Die Radio-Wien-Verkehrsredaktion empfiehlt, bis etwa 19.30 Uhr über die Zweierlinie oder großräumig über den Gürtel auszuweichen. Wer zum Flughafen muss, sollte über den Handelskai und die Tangente fahren.

Die Wiener Linien, die auch heuer wieder mit Straßenbahnen im „Regenbogen-Outfit“ die Parade anführen, sind ebenfalls von der Ringsperre betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 71 und D werden ab ca. 10.30 Uhr kurzgeführt beziehungsweise umgeleitet. Die Straßenbahnlinien 2, 31 und die Autobuslinien 3A und 74A werden ab etwa 14.00 Uhr kurzgeführt.

Gegendemonstration: „Marsch für die Familie“

Gegen die Anliegen der Paraden-Teilnehmer, die gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen demonstrieren, wendet sich auch in diesem Jahr der „Marsch für die Familie“. Die Gegner der Regenbogenparade treffen sich um 14.00 Uhr am Michaelerplatz, um unter anderem gegen „Gender-Wahnsinn“ und „Frühsexualisierung“ zu protestieren.

