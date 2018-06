WM-begeisterte Kinder sorgten für Großeinsatz

Die Fußballbegeisterung zweier Kinder hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Wiener Polizei ausgelöst. Die Mutter meldete die Buben als abgängig. Stunden später wurden sie gefunden - sie schauten in einem Lokal ein WM-Spiel.

Gegen 18.00 Uhr meldete die 41-jährige Mutter ihre Kinder am Freitag als abgängig. Die Familie war laut Polizei in der Wiener Innenstadt in der Spiegelgasse unterwegs, als die beiden sechs- und neunjährigen Buben plötzlich verschwunden waren.

Lokalbesitzer meldete sich bei Polizei

Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den Kindern, rund 50 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Gegen 22.15 Uhr meldete sich ein Restaurantbesitzer bei der Polizei, schilderte Polizeisprecher Daniel Fürst: „Dieser hat angegeben, dass zwei minderjährige Kinder in seinem Lokal gesessen wären, und sie haben sich das Fußbal-Weltmeisterschaftsspiel Portugal gegen Spanien angesehen.“

Polizisten der Bereitschaftseinheit fuhren danach in das Lokal in der Göttweihergasse. Sie erkannten schnell, dass es sich um die gesuchten Kinder handelte und brachten die WM-Begeisterten zu ihren Eltern zurück.