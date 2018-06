Simmeringer Hauptstraße soll sicherer werden

Immer wieder ereignen sich schwere Straßenbahnunfälle auf der Simmeringer Hauptstraße. Der Bezirk startete eine Bürgerbefragung, um die Straße sicherer und attraktiver zu gestalten. 300 Vorschläge sind bereits eingelangt.

Konkreter Anlass für die Bürgerbefragung war ein tödlicher Unfall vor einem knappen Jahr. Im Juli des Vorjahres war eine schwangere Frau von einer Straßenbahn erfasst worden, sie und ihr ungeborenes Kind wurden dabei getötet - mehr dazu in „Bim“-Unfall: Baby trotz Notkaiserschnitt tot.

Begrünte Schutzgitter als Barriere

Die Straßenbahn fährt auf der Simmeringer Hauptstraße sehr knapp am Gehsteig vorbei. Um Unfälle zu vermeiden, denkt Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) etwa über die Anbringung von Schutzgittern nach. Diese könnte man zudem begrünen, etwa mit Blumentrögen. „Wir haben schon mit dem Stadtgartenamt gesprochen und dieses hat gesagt, das wäre möglich“, so Stadler gegenüber Radio Wien.

Das Gießen könnten vielleicht die Geschäftsleute übernehmen, so Stadler: „Es gibt in anderen Bezirken schon solche Aktionen, warum soll das in Simmering nicht auch funktionieren.“ Ziel sei jedenfalls, dass die Menschen nicht zu schnell die Fahrbahn gelangen könnten.

Anrainer wünschen sich Sitzbänke

Im Zug der Bürgerbefragung erhielt Stadler bereits rund 300 Vorschläge zur Verbesserung der Simmeringer Hauptstraße. Abseits der Sicherheit wünschen sich ältere Anrainer mehr Sitzgelegenheiten und Grünflächen für die Einkaufsstraße.

„Es sind viele Sachen dabei, wo wir jetzt schon wissen, das wir sie nicht umsetzen können, weil sie technisch nicht machbar sind“, schilderte der Bezirksvorsteher. „Aber es sind auch viele Ideen dabei, die uns gar nicht so bewusst waren, und denen wir jetzt nachgehen.“ Zum Beispiel der Wunsch nach Sitzgelegenheiten.

Umbau ab Frühjahr 2019 geplant

Der Bezirk will die Vorschläge nun prüfen und ab dem Frühjahr nächsten Jahres mit ersten Umbauarbeiten starten. Im Herbst sollen die Ideen offiziell im Amtshaus Simmering präsentiert werden. Noch bis Juli kann man dem Bezirk Vorschläge schicken. Ab Juli finden auch Aktionstage mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit auf der Simmeringer Haupstraße statt, um die Aufmerksamkeit der Fußgänger zu schärfen und auch so Straßenbahnunfalle zu verhindern.

