Frau durch Messerstich schwer verletzt

In Wien-Ottakring hat ein Mann seine Ex-Frau laut Polizei am Freitag schwer mit einem Küchenmesser verletzt. Der 32-jährige Verdächtige wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Wohnung der 27-jährigen Frau in der Koppstraße. Sie war dort mit ihrem Ex-Mann offenbar in Streit geraten. Im Zuge dessen soll der 32-Jährige der Frau mit einem Messer in den Schulterbereich gestochen haben. Sie wurde schwer verletzt.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch in der Wohnung festnehmen. Die Frau wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und danach in ein Spital gebracht. Die Tatwaffe wurde sichergestellt.

Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt

Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt bietet in Wien zum Beispiel die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie in Wien-Neubau (Neubaugasse 1/3). Geholfen wird hier kostenlos und vertraulich. Das Angebot umfasst neben Beratungen auch die Begleitung zur Polizei oder bei einem Gerichtsprozess. Die Interventionsstelle steht Opfern aller Nationalitäten offen, auch eine Betreuung in anderen Sprachen als Deutsch ist möglich - zum Beispiel Kroatisch, Russisch und Türkisch. Bei Bedarf können auch Dolmetscherinnen hinzugezogen werden.

