Waffennarr schießt in Wohnhausanlage

Einen WEGA-Einsatz hat ein 40-jähriger Mann Samstagabend in einer Wohnhausanlage in Meidling ausgelöst. Er hat mehrmals aus einem Fenster seiner Wohnung geschossen. In der Wohnung befand sich ein großes Waffenlager.

Eine Passantin alarmierte die Polizei. Ein Mann schoss wild aus einem Fenster und gefährdete Bewohner. Die WEGA wurde alarmiert. Kurzfristig wurde sogar die Breitenfurter Straße gesperrt. In der Wohnung am Altmannsdorfer Anger entdeckten die Beamten dann ein ganzes Waffenarsenal, darunter auch Kriegsmaterial.

Waffenlager trotz aufrechtem Waffenverbot

Ein waffenkundiger Spezialist wurde beigezogen, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst: „Dieser konnte dann zwei Granaten und eine Hülse sicherstellen und auch sicher abtransportieren. Insgesamt konnten die Beamten rund 80 Hieb- und Stichwaffen sowie Druckluft- und Gasdruckwaffen sicherstellen.“ Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Österreicher. Er war illegal im Besitz der Waffen, gegen ihn war ein Waffenverbot aufrecht. Warum er um sich geschossen hat, wollte der Mann nicht erklären. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.