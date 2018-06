Sommerakademie mit Musik und Demokratie

Wie Musik und Demokratie zusammengehen soll bei der Sommerakademie der Musikuniversität Wien im August gezeigt werden. Zwischen Wien und dem Semmering gibt es 25 Spielstätten für rund 330 Musiker.

Das isaFestival bietet in mehr als 40 Konzerten an 25 Spielstätten zahlreiche Begegnungen mit renommierten Musikern und internationalen Nachwuchstalenten. Die Eröffnungsmatinee bestreitet das Marc Aurel Quartett am 12. August im Schloss Rothschild in Reichenau. Am Abend lädt Johannes Meissl zum musikalischen „Meet & Greet“ ins Sporthotel Semmering. Am 13. August hält der Philosoph und Autor Philipp Blom die Keynote beim Eröffnungsfest im Schloss Reichenau, wo auch eine Fotoausstellung von Stephan Polzer die isa von innen dokumentiert.

250 Studierende und prominente Dozenten

Der künstlerische Leiter, Johannes Meissl, will mit dem Programm (u.a. Meisterkurse, isaFestival, isaScience) unter dem Motto „Musik und Demokratie“ „ein demokratisches Fest gemeinsamen Erlebens“ entstehen lassen. Knapp 250 Studierende und etwa 80 Lehrende wirken bei den Instrumental-, Kompositions- und Gesangsmeisterkursen mit.

Sabine Hauswirth

Standorte der Kurse sind Semmering, Reichenau, Payerbach und Mürzzuschlag. Die isa18 arbeitet mit 20 europäischen Partneruniversitäten zusammen. Als Dozenten konnten u.a. Sharon Kam, Boris Berman, Gidon Kremer, Michael Schade und Ramon Vargas gewonnen werden.

In Reichenau behandelt ein wissenschaftliches Symposium „Participatory Approaches to Music and Democracy“ (10. bis 14. August) die Implikationen von Musik als Ressource für gesellschaftliche Transformationsprozesse. Darüber hinaus wird erstmals auch ein Musikvermittlungsprogramm für die Bevölkerung vor Ort stattfinden (isaOutreach), bei dem (u.a. mit Leonhard Paul von „Mnozil Brass“) gemeinsam musiziert, gesungen, getanzt und gejodelt wird.

Konzert der Preisträger im RadioKulturHaus

Zu weiteren Höhepunkten zählen eine Kurzfilmpräsentation von Studierenden der Wiener Filmakademie am Thalhof Reichenau, ein Jubiläumskonzert „20 Jahre UNESCO Welterbe Semmeringbahn“, das ORF-NÖ-Benefizkonzert für „Licht ins Dunkel“ im Casino Baden, ein Preisträgerkonzert im ORF Radiokulturhaus Wien und ein Abschlussevent im Museumsquartier Wien.

