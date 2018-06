Ringo Starr: Wien-Besuch als Maler und Musiker

Der ehemalige Beatles-Musiker eröffnet in Wien die Ausstellung „Peace and Love“ und tritt anschließend mit seiner „All Starr Band“ in der Stadthalle auf. Im Reisegepäck - eigene Kunstwerke und zahlreiche Beatles-Klassiker.

Einmal Beatle, immer Beatle: Ringo Starr wird auf ewig als Teil der wohl prägendsten Popband aller Zeit wahrgenommen werden. Wenn er am Mittwoch mit seiner All Starr Band in der Wiener Stadthalle gastiert, sind es sicherlich Beatles-Klassiker, auf die viele hoffen. Dass sich Starr aber vielseitig zeigt, ergibt nicht nur ein Blick auf die aktuelle Setliste - auch Kunst hat er im Gepäck.

Songs: „Yellow Submarine“ bis „Don’t pass me by“

Denn bevor es am Abend darum geht, mit namhaften Kollegen wie Colin Hay (Men At Work), Graham Gouldman (10cc), Steve Lukather (Toto) oder Gregg Rolie (Journey, Santana) im Oeuvre all der zuvor genannten Bands zu wildern - von den Beatles darf man sich etwa „Yellow Submarine“ oder „Don’t Pass Me By“ erwarten -, dürfen einige Glückliche den bildenden Künstler Ringo kennenlernen. In der Galerie Gerald Hartinger Fine Arts eröffnet Starr höchstpersönlich die Ausstellung „Peace and Love“.

Während hier eine Teilnahme allerdings den Erwerb eines Werks um mindestens 1.500 Euro voraussetzt, bekommt man für deutlich weniger Geld noch Tickets für das Konzert. Restkarten sind noch zu haben. Die Ausstellung in der Galerie Hartinger ist wiederum bis 15. Juli zu sehen.

Am 7. Juli 1940 als Richard Starkey in Liverpool, England, geboren ist Ringo Starr vor allem als Schlagzeuger der Beatles bekannt, denen er von 1962 bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1970 angehörte. Anfang der 70er-Jahre startete Ringo Starr seine musikalische Solo-Karriere, die bis heute andauert, wobei sein Album „Ringo“ aus dem Jahr 1973 als sein erfolgreichstes Solo-Projekt gilt.

Bilder entstehen auf dem Computer

Bereits um 1990 begann Ringo Starr mit Acryl auf Leinwand zu malen und hatte eigenen Aussagen zufolge eine Menge Spaß dabei. Ende der 90er-Jahre, während er mit seiner „All Star Band“ auf Tournee war, begann er eher zufällig Computer-Kunst zu kreieren. Weil er sich langweilte, suche er sich auf seinem Computer ein Malprogramm und begann damit zu arbeiten.

„Abstrakte Gesichter“ kommt der Beschreibung von Ringo Starrs Werken wahrscheinlich am nächsten, denn immer sind es Gesichter, die dargestellt werden. Die Werke haben eine leicht skurrile, fröhliche Ausstrahlung und sind auf 100 Drucke limitiert. Zuletzt präsentierte Ringo Starr im Juli 2011 in der Galerie Gerald Hartinger Fine Arts seine Pop-Art Bilder.